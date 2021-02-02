这是一个“特殊”的贴心年，暨大为留校生花式送温暖

暨大推出系列暖心举措守护留校生过温暖年，加强对留校学生的服务保障措施，专门开设中华优秀传统文化系列体验课程。

今年寒假，暨南大学共有4400多名学生申请留校，其中港澳台学生300多人，整个假期完整留校学生达2200多人，留校人数较往年明显增多。学校推出系列暖心举措守护留校生过温暖年：加强了对留校学生的服务保障措施，热水供应时间延长，图书馆、饭堂持续开放；专门开设中华优秀传统文化系列体验课程，让留校学生学知识、练技能；校院两级根据实际情况开展春节慰问与服务帮扶活动，为留校学生传递爱、送温暖。

（留校生体验中国画）

开设多样中华文化体验课堂 丰富留校生精神生活

1月27日晚，在石牌校区曾宪梓科学馆内，30多位留校学生相聚一堂，跟着老师的讲解，赏析中国古代书法名家、名碑、名帖以及书法演变历程，并拿起毛笔，书写了一幅幅有着美好寓意的中华春联。

1月19日下午，在番禺校区中华文化体验展示馆内，茶香阵阵，琴声悠悠。一桌一组，茶具依次摆好，10多位来自港澳台的同学们，和茶学讲师黄嘉玲一起，自己动手冲泡了一杯香气四溢的传统中国茶。

（茶艺课堂）

这分别是暨大寒假书画鉴赏课、茶艺课的现场。今年，针对申请留校的学生们，学生处专门开展了中华优秀传统文化茶艺、书法、篆刻、绘画、拓片、射艺系列体验课程，聘请专业老师，每周开展1-2次课程，每次2学时，开学初还会举办结业展。系列课程开设后得到同学们的积极响应，共有60多位同学报名参加。

（同学们 身 穿 汉服举行射箭比赛 ）

来自台湾的中医学院2019级学生粘靖瑜，得知课程开设的消息后便马上报名了书法鉴赏课。他说，“考虑到疫情原因，今年选择留校过年，学校特别暖心地为我们安排了传统文化体验课程，今天书法课的老师讲得很细致，让我受益良多。”

来自澳门的新闻与传播学院2018级学生卢黛韵，因寒假实习而选择留校，她积极地报名了两门体验课程，“我参加了学校组织的书法和射艺两个班，一方面可以学习传统文化知识，另一方面也作为实习之余的调剂。”

来自香港的文学院2020级学生陆嘉怡表示，虽然过年期间无法与家人待在一起，只能通过视频连线拜年，“但学校安排的传统文化体验课程，已经让我感受到浓浓的年味了。”

发放免费餐券和慰问品 系列暖心举措守护留校生

除了安排特色课程，学校还出台了对留校学生的服务保障措施，要求各学院、研究院及课题组、导师分别对所在学院留校学生开展形式多样的春节慰问和服务帮扶活动。同时，学校将对留校学生发放慰问品，并视疫情防控条件开展春节团拜等活动，做好留校学生暖心工作。

1月25日，党委研究生工作部组织召开留校研究生座谈会，各学院留校学生代表30余人参加。会上，教师代表细心询问同学们留校期间的生活情况，同学们积极分享生活体验，反馈在生活、学习上遇到的问题，师生们还共同挑选心仪的挥春。党委研究生工作部部长史学浩表示，“无论身处何方，我们都是一家人，同学们有需求及时向老师反映，有困难学校帮助解决。”

（留校研究生座谈会上师生挑选挥春）

“春节前我们也将发放餐券，做好饭堂后期保障，校院两级一起做好大家的服务工作，让孩子们在假期感受到家的温暖。”党委学生工作部部长、学生处处长张志表示，学校在物资供应方面对各校区提出了要求。

同时，各学院、研究院等以走访学生宿舍、召开座谈会、发放慰问品等方式，多项举措、多方关怀保障留校学生在校生活的有序进行。

1月20日，国际关系学院/华侨华人研究院开展留校生慰问活动，为学院留校的8位学生送上寒假问候与健康防护大礼包。恰逢腊八节，学院还在午餐会上为学生们准备了腊八粥与点心。

1月22日，经济学院教师代表前往番禺校区慰问学院7名留校本科生，为他们带去坚果、牛奶等慰问品，并向他们及其家人送上春节祝福。来自缅甸的Yeeyeewin同学已经留校300多天了，热心的她是一名社区工作志愿者，留校生活充实而有意义。来自马达加斯加的Yanne Gabriella同学表示，虽然已经留校1年多了，但时常收到来自学校和学院老师对她的关心，她倍感温暖。

1月27日，化学与材料学院领导、导师、辅导员代表通过上门看望、走访实验室、召开师生座谈会等方式，慰问寒假留校学生，为他们送上学院的关心关爱。学院还建立留校学生微信群，加强假期学生安全跟踪教育，及时掌握留校学生动向，沟通留校学生信息与需求，为同学提供服务保障，筑起守护学生安全的坚固防线。

供稿（李伟苗、苏倩怡）