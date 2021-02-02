“新高考模拟考结束了，我要为孩子制定一个填报计划！”

春节假期结束后，就是出分和模拟填志愿的阶段了！现阶段，你会提前为孩子的高考志愿填报准备些什么呢？

上个月，高三考生都参加了新高考的适应性模拟考试。春节假期结束后，就是出分和模拟填志愿的阶段了！现阶段，你会提前为孩子的高考志愿填报准备些什么呢？

“迷茫！等孩子成绩出来看看大家怎么填吧。”

“准备做一份资料搜集计划。”

“没有数据参考怎么办？”

“多听听课.....”

......

这不，考考就收到了一位家长的私信，他为孩子制定了一个计划，想让专家帮忙看看合不合理。在征得这位家长的同意后，考考把他的想法和计划分享出来，希望对其他家长也有所启发。（以下是他的部分内容节选）

家长日记

很多专家都说，帮孩子填志愿要结合孩子自己的兴趣、性格、职业发展才可以，如果选的志愿孩子不喜欢以后会更加麻烦。

今年是广东新高考第一年，群里的前辈们总是开玩笑地说“今年全靠蒙”。有前辈说，前几年的数据都没有绝对的参考价值和推算方法了。说多了，我就更慌了。除了数据，要填多少个空？怎么填？有哪些可以填？这么多的信息从哪里开始准备？还是等到孩子放假再一起讨论就好了？

这些问题从去年我就很焦虑。上周，我参加了你们举办的线上微信群讲座，老师讲了什么是平行志愿，什么是顺序志愿，什么是院校专业组，什么情况下会退档，听完还是不大懂。

那天晚上，我在群里问的最多的问题是有关提前批的。我朋友说他小孩去年想报飞行员，各方面条件都符合，但是错过了报名，小朋友到现在都有遗憾。

于是，我决定要为孩子制定一个填报的计划，至少要把一个个问题给搞懂，不要到时候要报名了发现错过了就得不偿失了。以下是我自己列的一个计划，希望考考和专家可以给出指导意见：

2月份：了解志愿填报过程中需要的方法，重点关注提前批报名，至少要了解7个提前批的类别（军队院校、招飞、地方专项、小语种、师范、综合评价、强基计划），争取把提前批都填满，正好让孩子在寒假的时候准备报名资料。

3月份：模拟志愿填报时把提前批和本科批次志愿填满。

4月份-5月份：确保每天2小时听讲座，重点挑选热门的专业和学校。

6月份：根据孩子分数帮孩子填志愿。

考考说：

看到这名家长的日记，考考非常欣慰。

目前，在广东省招生的院校大约有1600所，涉及的专业就有上千个，高三学子日常忙于备考冲刺，如果等到高考完再来研究，那时间肯定不够用的。

面对新高考的第一年，这名家长在焦虑的同时，已经提前走了很大的一步，为填报志愿制定计划。从计划的制定内容上看，也是可圈可点。他意识到了提前批次的重要性，知道了提前批次报名需要提前了解。同时，也意识到了“家长”这个角色的重要性，家长的角色要帮孩子做志愿填报的“搜集师”，帮孩子提前挑选学校和专业。

记者|柯丹洁

出品|南方青春高考季