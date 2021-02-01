收藏！广东“3+证书”考试有3种查询方式

2月5日15时起，考生可以通过省教育考试院官微小程序自行下载并打印成绩证书。

近日，广东省教育考试院宣布，广东2021年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试（下称“3+证书”考试）评卷工作已全部完成。

省教育考试院表示，将于1月29日16时起向在普通高考报名系统绑定的考生手机推送成绩；16时20分起，考生可通过省教育考试院官微小程序和广东教育考试服务网查询成绩。2月5日15时起，考生可以通过省教育考试院官微小程序自行下载并打印成绩证书。

成绩排位方面，按考生成绩总分从高到低排序。符合政策性加分的考生，排序时以统考成绩总分加上政策性加分后的分值参与排序。考生排序成绩总分相同时，则按统考总分（即不含政策性加分）从高到低排序，统考成绩总分仍相同时，先比较语文加数学两门合计成绩高低，高者优先；再比较语文和数学两门中的单科较高成绩高低，高者优先；再比较英语成绩高低，高者优先。所有单科成绩都相同时，排位相同。

考生在获得“3+证书”考试成绩后，如对本人某科成绩有疑问，可于2月2日9时-17时凭准考证到当地县（市、区）招生办公室（考试中心）提出复查分数的书面申请，对复查后发现分数有误的考生，省教育考试院将对其分数进行更正，更正后的成绩省教育考试院将通过考生报名绑定的手机号告知考生。