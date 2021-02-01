今年寒假过后学校还能正常开学吗？教育部回应

2020年上半年大部分同学都是在家里度过的，有很多学生和家长都很关心，今年寒假过后学校还能正常开学吗？学生们返校有哪些具体要求？

2020年上半年大部分同学都是在家里度过的，有很多学生和家长都很关心，今年寒假过后学校还能正常开学吗？学生们返校有哪些具体要求？近日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年和春节期间疫情防控有关情况。会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，关于今年春季学期开学，从教育部目前的要求来讲，还是全面开学、正常开学和安全开学。目前我们各地各校都已经制定了放假和开学的计划，考虑到疫情防控的需要和形势的变化，我们现在要同时做好三件事情。

第一，会同卫健委修订新版的学校疫情防控技术方案，现在执行的是秋冬季疫情防控技术方案，包括校园里面各个场所、上下学的过程中，以及教室、实验室、操场、运动场等等这些地方的疫情防控要求，现在要对春季学期开学的疫情防控技术方案作出修订。这项工作目前已经启动，会尽快完成，这样春季学期开学的时候，各地各校就有了一个新的技术方案。

第二，要求各地各校随时分析和研判疫情形势。入冬以来，我们看到全国部分地方开始出现散发性病例，局部地区出现聚集性病例，我们今天这个发布会其实也在关注这个问题。春节过后，其实从现在开始，各地就已经在开始做开学的分析和研判，我们会根据疫情防控形势的发展和变化，及时调整对春季学期开学的要求和时间安排。

第三，要求各地各校要提前做好春季学期开学的各项准备工作。这个各项准备工作，既包括疫情技术方案的落实、疫情防控物资和各方面条件的准备，同时也包括分析研判当地以及生源地疫情防控的形势和要求。在特殊情况下，可能还需要分批错峰开学。如果在春节过后还有中高风险的地区的话，这些地区的学生可能就要暂缓返校，但对整个教育系统和学校来讲，我们还是要确保按时和安全开学，这也是我们要提前谋划好春季学期开学的各项准备工作。同时，我们现在也要求各地各校要做好线上线下教学相互衔接的准备，需要的时候，可以随时开启线上教学。如果能够安全开学、全面开学，我们会尽快把这个信息发布出去。

“对于各地各校的开学情况，我们目前已经有了明确的要求，各地各校也都有了明确的安排。我们会不断根据疫情防控形势的发展和变化及时调整。” 王登峰说。