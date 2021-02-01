中大深圳校区等29个项目今年投入使用

今年，市建筑工务署力争完成投资220亿元，确保中山大学深圳校区等29个项目投入使用，推动中国科学院深圳理工大学、深圳歌剧院等38个项目开工建设。

深圳政府投资工程建设成绩亮眼。记者从深圳市建筑工务署获悉，2020年，该署负责政府工程259项，完成投资200．2亿元，为年度计划的128．3％。今年，市建筑工务署力争完成投资220亿元，确保中山大学深圳校区等29个项目投入使用，推动中国科学院深圳理工大学、深圳歌剧院等38个项目开工建设。

受疫情影响，2020年工务署全年有效建设时间仅有9个月，但建设任务增长1．2倍，工程建设不断提速增效：20天建成一座负压病床800张，共1000张床位的传染病应急院区；10个月建成建筑面积2．1万平方米的皇岗口岸临时旅检大楼；13个月完成建筑面积20万平方米的深圳技术大学一标段工程，满足了1．9万个学位的办学需求。

同时，建成和推进一批民生工程。其中，完工教育项目7个，提供学位27515个；完工医疗项目4个，提供床位1700个。深圳中学（泥岗校区）、皇岗口岸临时旅检场地等一批项目投入使用；莲塘口岸工程正式开通，深圳市质子肿瘤治疗中心，第十三、第十四、第十五高级中学等一批重大民生项目有序开工；深圳歌剧院、深圳改革开放展览馆建筑群、深圳自然博物馆等一批前期项目加快推动，向打造民生幸福标杆城市高速迈进。同时，还完成自然博物馆、新皇岗口岸、鹏城实验室一期、双创中心等22个项目的设计招标工作。

2021年是“十四五”规划的开局之年，力争完成投资220亿元，完成支付211亿元。

今年，将全力保障中山大学·深圳建设工程、深圳技术大学一期、深圳大学西丽校区建设工程（二期）、南方科技大学校园建设工程（二期）、深圳市十五高等29个项目投入使用；全面推动鹏城实验室石壁龙园区一期、中国科学院深圳理工大学、深圳歌剧院等38个项目开工建设。

推动深圳机场三跑道、新皇岗口岸联检大楼、深圳科技馆（新馆）等51个项目稳步开展。推进深圳音乐学院、市华大医院、香港中文大学（深圳）医学院等百余个前期项目，努力打造更多的高质量精品工程。