华英新城实验学校在乐从启动建设，力争明年9月投用

这是顺德教育发展上的一个重要补充，为乐从镇乃至全市的优质教育增添一大助力。

1月30日，佛山市华英新城实验学校奠基仪式在顺德区乐从镇华英项目地块举行。华英新城实验学校项目，由顺德国资佛山市新城开发建设有限公司(以下简称“新城开发公司”)和广东禅乐投资有限公司(以下简称“广东禅乐公司”)作为办学实体筹办，由新城开发公司下属佛山新城投资发展有限公司联合佛山市含英咀华投资有限公司投资建设，该项目由策划到落地，历时1年，已于2020年底顺利取得筹设许可。这是顺德教育发展上的一个重要补充，为乐从镇乃至全市的优质教育增添一大助力。

佛山市华英学校具有100多年的办学历史，曾培养出冼星海等优秀校友。落地顺德乐从的华英新城实验学校是华英学校的首次品牌输出的学校，该校将打造成为一所高起点、高定位、高配置的创新型学校。

据悉，华英新城实验学校总建筑面积约11万平方米，总投资金额约6亿元。该片教育用地由佛山市含英咀华投资有限公司、佛山新城投资发展有限公司以800.83万元/年的年地价款竞得。

华英新城实验学校由清华设计院精心设计规划，在市中心城区有限的地块面积上，努力将学校建设成为优质的教育综合体。该校建设将充分考虑通风、采光、便利、实用等需求，校内分运动、后勤、教学三大区域，分别建设室内恒温游泳馆、室内体育馆、标准操场、足球场，小学、初中宿舍楼，小学、初中教学楼、综合楼等等，以满足现代学校教学所需。学校还将充分利用国有民办优势，在智慧校园建设上博采众长、兼收并蓄，努力打造一个设备先进、环境优美、空间优化的优质校园。同时，校园将实现人车分行，300个车位的地下停车场让学生接送更畅通，能有效缓解周边交通压力。

新城开发公司党委书记、董事长黎颂泉介绍，佛山市华英新城实验学校将建成一所九年一贯制学校，该公司将以“高起点规划、高定位建设、高配置管理”为宗旨，科学倒排工程施工时间，全力以赴，确保按质按量按期完成工程建设目标，为华英新城实验学校成为全国享誉、大湾区一流学校打下坚实的硬件基础，并力争在2022年9月迎来第一批学子。

顺德区乐从镇副镇长李海源表示，华英新城实验学校的开办，不但是乐从基础教育十大提升工程落地的重要项目，是乐从落实顺德区教育高质量发展6大行动计划的具体举措。接下来，乐从将办与城市发展相匹配的城市教育，乐从华英实验学校的奠基是一个良好的开端。学校将提供3400个优质学位，将大大缓解乐从特别是佛山新城学位不足的问题，还将解决公办与民办教育协调发展的问题，填补乐从缺乏高端民办学校的空白。

记者：欧阳少伟