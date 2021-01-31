推进“家校共育”工作建设，广州番禺构建家校协同发展新格局

29日，广州市番禺区家校协同育人中心揭牌暨家校共育工作研讨会会议在番禺区星海青少宫举行。

29日，广州市番禺区家校协同育人中心揭牌暨家校共育工作研讨会会议在番禺区星海青少宫举行。

据悉，番禺区家校协同育人中心旨在促进家校社三位一体协同育人，促进学校、家庭、社会形成合力，共同参与和支持德育工作。面向家庭方面，番禺区家校协同中心依托“番禺区家校共育云课堂”、区级家长学校加强家庭教育工作指导，提供公益性家庭教育指导服务，帮助家长提高家教水平。面向学校方面，为学校开展家校共育工作特别是家庭教育指导工作提供支撑。在社会方面，统筹各方资源，织就教育社会支持大网络。

“希望番禺区教育局能够加强顶层设计，在家校共育的内容、形式、方法、平台、机制、评价等方面不断创造出新的经验和做法，为广州市和省做出榜样，使番禺区不仅仅是家校共育的试验区，也是家校共育的示范区。”广东省中小学德育研究会会长韩东才在会议上表示。

《番禺区家校共育指导手册》的新书发布环节也在会上进行。据了解，编写手册目的是形成一份系统的、符合本地区实际情况的家校共育工作指引。手册概述了幼儿到高中各学段学生的身心特点，为学校提供了具体的指导实施建议，解决了家校共育“是什么”“为什么做”“如何做”的重要问题。

除了当天发布的《番禺区家校共育指导手册》外，番禺区教育局还编写了《番禺区中小学幼儿园家长委员会工作手册》《家访的力量》《和风雅韵》等多本指导书，指引全区所有学校幼儿园开展家校共育工作。

现场，广州市番禺区教育局党组书记冯润胜，广东省教育厅思想政治工作与宣传处副处长关春杰，广州市教育局宣传与思想政治教育处调研员刘心愿，番禺区教育局、番禺区妇联、番禺区关工委等为“番禺区家校协同育人中心”揭牌。

活动现场还为广州番禺家校协同育人中心专家组成员颁发聘书，并为番禺区学校(幼儿园)家庭教育名师工作室授牌。揭牌仪式后，与会人员就“班主任如何做好家校共育工作”主题，针对现场教师提出的具体问题进行了热烈的研讨。

据介绍，番禺区在2013年成立番禺区教育系统家庭教育指导中心，2016年成立家校工作研究会，2017年推出《家长委员会工作手册》，2018年推出《家访工作指引》。番禺区教育局在“上品教化”区域教育理念引领下，大力构建家校社“三位一体”的大教育格局。在家校共育中注重理念引领、整体谋划、基础建设、科研带动、队伍建设，积累了宝贵的“番禺经验”，取得了明显的成效。

来源：南方+