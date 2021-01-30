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我国教师职业吸引力明显增强 教师资格证考试报名人数暴涨三成

2021-01-30 08:57 来源：21世纪经济报道
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　　2018年1月，中共中央国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。《意见》印发3周年之际，受教育部教师工作司委托，中国教育科学研究院发布了《意见》落实第三方评估情况。

　　评估结果显示，我国教师职业吸引力明显增强，主要体现在：

　　义务教育教师工资待遇得到切实保障，乡村教师支持计划深入推进，各地深入推动实施乡村教师生活补助，乡村教师工资收入持续增加，吸引更多的教师到边远贫困的乡村小学和教学点任教。

　　报考教师资格证书考试人数2019年比2018年增长38.5%。

　　高考成绩前30%的学生报考师范专业的比例由2018年的18.3%提高到2019年的33.4%。

　　新教师岗位竞争明显加大，个别地区数十人竞争一个岗位常态化。

　　评估结果显示，教师队伍建设改革仍存在一些短板和不足：

　　师德师风建设仍需要加强，个别地方教师行为失范问题仍有发生；

　　教师队伍建设难以满足事业发展需要，受编制政策限制、新型城镇化、全面二孩政策、高考改革等多重因素的综合影响，中小学教师数量仍显不足；

　　教师管理体制机制仍需创新，各级各类学校教师编制、交流轮岗、职称评审、校长职级制改革等均有待进一步完善，教师实际获得感尚需加强。

　　评估项目组对深化教师队伍建设改革提出7点建议：

　　第一，应尽快修订教师法，明确教师权利义务，保障教师工资待遇，维护师道尊严。

　　第二，强化地方党委政府深化教师队伍建设改革的主体责任，尤其是省级党委政府的政治责任。

　　第三，严格落实师德师风要求，完善教师荣誉表彰制度体系，创造性开展师德师风建设。

　　第四，积极构建高质量教师教育体系，努力提高师范生培养质量，巩固提升国培计划实施水平。

　　第五，深化教师管理综合改革，进一步加强编制动态统筹，优化教师资源配置，完善教师评价机制。

　　第六，切实提高教师职业地位，健全教师工资待遇保障长效机制，“提标扩面”持续实施乡村教师生活补助政策。

　　第七，进一步减轻教师负担，形成教师减负长效机制，下大力气清理与教育教学无关的活动，让教师集中精力专心教学。

编辑： 罗予岐

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