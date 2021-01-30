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广东这5所本科高校，调整为省属！

2021-01-30 08:57 来源：南方日报 吴少敏
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　　29日上午，广东5所本科高校办学体制调整签约仪式在广州举行，广东石油化工学院、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、肇庆学院等正式成为省属本科高校。

　　活动现场，省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎表示，5所高校办学体制调整是落实省委“1+1+9”工作部署，构建“一核一带一区”区域发展格局，化解5所高校办学体制“双重主体”历史遗留问题，进一步提升服务粤东粤西粤北经济社会发展能力的有力举措。

　　“省市共建”高校调整为省属高校

　　“这是韶关学院的喜事，也是粤东粤西粤北高校的大事！”韶关市副市长高冬瑞说，韶关学院成为“省市共建”高校以来，该市先后投入超7亿元，支持学校的学科建设、人才引进和科学研究。办学体制调整后，韶关将继续履行职责，支持韶关学院发展，促进高校资源与地方经济社会发展深度结合。

　　2016年11月，广东举行“省市共建”本科高校工作部署会暨共建协议签署仪式，“十三五”期间省市两级政府计划投入近百亿元，支持“省市共建”高校实现大发展。广东石油化工学院、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、肇庆学院入选“省市共建”高校名单。

　　此次办学体制调整后，5所本科高校正式成为省政府主办、省教育厅主管，进一步理顺机构编制、财政保障、班子配备和学校章程修改，实现在更高平台上开展人才培养、学科建设和科学研究，更好地服务地方乃至全省的经济社会发展。

　　“我们将积极履行协议，加大力度支持惠州学院，助力加快高水平应用型大学建设。”惠州市副市长陈高燕说，惠州学院入选“省市共建”高校以来，获得该市超10亿元支持，有力地支撑当地的创新驱动发展、基础教育改革和社会治理水平提升。

　　省属高校发展舞台更加大

　　“省市共建”高校调整为省属本科高校，将带来什么发展利好？

　　“舞台更大了。”嘉应学院党委书记吴琦说，成为省属本科高校之后，学校在教师编制、财政保障等方面将得到更有力的支持，有更大的空间自主设置专业设置、建设学科、引进人才，更好地支撑区域的经济社会发展。

　　广东石油化工学院是华南地区唯一一所石油化工特色高校，也是省高水平理工科大学建设高校。该校党委书记、校长张清华说，学校成为省属本科高校，化解了办学体制“双重主体”问题，办学机制更灵活了，可以更好地服务广东经济社会发展。

　　景李虎提醒，5所高校要抓住机遇，优化体制，明确定位，突出特色，加快发展；要认真梳理体制机制存在的问题，彻底地解决历史遗留问题，提高专业学科的质量，突出高质量发展；要加强教育人才队伍建设，深化教育人才队伍管理体制改革，优化教育人才队伍结构，加大高层次人才引进、培养和使用力度；要规范发展、创新发展，更好地融入和引领区域经济社会发展新格局。

　　延伸阅读：

　　5所办学体制调整本科高校有什么特色？

　　广东石油化工学院：华南地区唯一一所石油化工特色高校，教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校，广东省高水平理工科大学建设高校。学校地处茂名市，占地面积135.96万平方米（约2040亩），分官渡、西城、光华3个校区。

　　韶关学院：始于1958年成立的省属韶关师范专科学校；2000年与韶关教育学院合并，升为普通本科院校，更名为韶关学院。现有大塘、韩家山、黄田坝三个校区（不含韶州师范分院、医学院，下同），占地2511亩，校舍建筑总面积75.74万平方米。

　　嘉应学院：位于世界客都梅州。学校前身是创办于1913年的梅县县立女子师范学校，至今已有108年的办学历史；现有普通全日制学生近2.8万人，学科专业涵盖文学、理学、工学、法学、医学等11个学科门类。

　　惠州学院：前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校，74年来努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学，成为东江流域重要的人才“摇篮”。现占地近2500亩，拥有国家级特色专业1个、省级一流本科专业建设点专业10个、省级各类优势专业32个。

　　肇庆学院：创建于1970年。办学五十年来，肇庆学院由小变大、由弱变强，共培养了近20万名各类优秀人才，为中国高等教育大众化作出积极贡献。

编辑： 罗予岐

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