广东多所高校要求学生非通知不返校，留校学生保障到位

高校如何安排寒假和返校事项，留校学生的生活学习能否得到有效保障，牵动着很多人的心。

疫情常态化防控期，高校如何安排寒假和返校事项，留校学生的生活学习能否得到有效保障，牵动着很多人的心。

近日，广东多所高校已发布2021年寒假及春季学期开学工作安排，要求学生“分批放假离校”，寒假后不得提前返校。由于疫情原因，今年有部分家乡在疫情中高风险地区的学生留校，为此各个高校制定多项有效举措，确保假期在校学生的学习生活服务保障到位。

普遍延后：确需返校应提前申请

记者发现，今年广东高校规定寒假过后的返校时间较往年普遍延后，不少高校要求学生离校后非通知不返校，确需返校应提前申请。

1月5日，暨南大学发布通知，宣布学生放假时间为1月16日至2月28日，3月1日上课。该校要求学生离校后非通知不返校，对于确有必要寒假期间返校的学生须采取申报审批制。

华南农业大学假期时间为1月25日至2月26日，3月1日正式上课。按照错峰原则，学生实行分批次有序放假离校和开学返校，离校后非通知不返校，确需返校应提前申请。

中山大学放假时间为1月24日至2月24日，华南理工大学学生放假时间为1月11日至2月28日，华南师范大学学生放假时间为1月25日至2月28日，广东外语外贸大学放假时间为1月16日至2月28日，广州大学放假时间为1月23日至2月26日，广东财经大学1月25日至29日学生按照分期分批原则开始放假离校，3月5日至7日分期分批回校，3月8日正式上课。

保障到位：确保留校学生身心健康

今年冬天，全国疫情防控形势依然严峻。广东省教育厅负责人近日在广东省新冠肺炎疫情防控新闻发布会上介绍，寒假期间全省留校学生和外籍、港籍教师约9万人，建议家乡在疫情中高风险地区的高校师生，假期期间原则上留校，并要求学校通过暖心服务和贴心关怀，确保假期学生各项学习生活服务保障到位。

华南理工大学指出，留校学生应严格遵守疫情防控期间相关规定。留校学生按“非必要不外出”原则上尽量在校学习生活。留学生原则上不离开广州，如需离开或返回广州须提前向国际教育学院申请批准后出行。该校将坚持“人盯人”管理制度。每日掌握留校学生，有留校学生的院（系）必须有主要负责人、学生管理负责人、辅导员等人员留穗值守。

华南师范大学要求采取有力措施，满足学生就餐、洗浴、运动、健身、快递收发等生活需要。该校要求高度关注留校学生的心理状态，开展好丰富多彩的校园文体活动，定期访谈学生、走访宿舍和联络家长，及时纾解学生思乡情绪和精神压力，严防发生学生心理危机事件。

广东财经大学特别指出，确因特殊原因需要留校的学生，必须按照学校具体要求办理相关手续。各单位要对留校学生进行全面的安全教育，教育学生自觉遵守法律法规、校纪校规，引导学生做好疫情防控、宿舍防火、防盗等工作。留校学生须自觉遵守各项疫情防控要求，切实做到思想不麻痹、防疫不懈怠、个人防护不放松，继续保持勤洗手、戴口罩、常通风的良好卫生习惯，坚持执行“一日三检”和“晚点名”制度。留校学生按“非必要不外出”原则上尽量在校学习生活，并在“我在校园”微信小程序“日检日报”模块打卡。

假期期间，部分高校也十分重视实验室的规范管理。广东工业大学指出，假期期间实验室采取“非必要不开放”原则，避免开展危险性较大的实验。此外，该校还提示做好水电气安全、实验室高危物品等管理，要求实验人员清楚辨识本单位危险源、风险点，明确灭火器、洗眼器、喷淋系统等应急设施位置，一旦发生实验室安全事故，立即采取应急处理措施。