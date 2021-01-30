广州越秀小学划分为6个学区，原则上同一学区不可转学

把53所小学划分成6个学区。《办法》指出，原则上不再办理同一学区内地段转学。

日前，广州市越秀区教育局发布《越秀区小学转学办法》（简称《办法》），明确了转往外区、外地学校的办理流程。同时，公布学区学校划分情况，把53所小学划分成6个学区。《办法》指出，原则上不再办理同一学区内地段转学。

根据《办法》，越秀区小学的学区学校划分情况（暂行）

如下：

第一学区（9所）：东山培正小学、铁一小学、署前路小学、五羊小学、东山实验小学、八一实验学校（小学部）、大沙头小学、杨箕小学、中山二路小学

第二学区（9所）：文德路小学、东川路小学、红火炬小学、永曜北小学、八旗二马路小学、清水濠小学、珠光路小学、秉正小学、大南路小学

第三学区（9所）：东风东路小学、育才学校、水荫路小学、先烈中路小学、农林下路小学、执信南路小学、中山三路小学、豪贤路小学、雅荷塘小学

第四学区（10所）：中星小学、黄花小学、登峰小学、华侨外国语学校（小学部）、环市路小学、建设大马路小学、建设六马路小学、云山小学、养正小学、七中实验学校（小学部）

第五学区（6所）：小北路小学、东风西路小学、桂花岗小学、瑶台小学、广中路小学、沙涌南小学

立体学区（10所）：朝天小学、旧部前小学、净慧体校、回民小学、八一希望学校、真光学校（小学部）、海珠中路小学、满族小学、七株榕小学、惠福西路小学

转学如何办理？《办法》明确了流程。

转往外区、外地学校方面，由家长或合法监护人向转出学校提出申请，再向拟转入学校提出申请；转入学校同意后，由转入学校、转出学校及主管教育行政部门按相关程序完成网上转学手续。

转入本区学校或区内转学方面，由家长或合法监护人持户籍、居住地（如监护人本区房产证、监护人租住本区房屋的有效租赁合同和租赁登记备案）等相关佐证资料、向实际居住地所属服务范围学校（该校仅为受理点）提出转学申请，学校核查后，交越秀区教育行政部门审批。越秀区教育行政部门根据当年《越秀区户籍适龄儿童公办小学学位安排须知》安排学位。由接收学校通知办理相关入学手续，转入学校、转出学校及主管教育行政部门按相关程序完成网上转学手续。

各校服务范围及当年《越秀区户籍适龄儿童公办小学学位安排须知》详见广州市越秀教育专栏（http://www.yuexiu.gov.cn/jyj/）“招生问答”栏目。

《办法》特别提示，小学一年级第一学期和六年级第二学期的学生，原则上不予转学；教育行政部门按就近入学原则在同一学区安排学位后，原则上不再办理同一学区内地段转学。

办理时间为学期结束前一周或新学期开学第一、二周。