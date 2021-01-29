中国科大发文怒怼广州科技职业技术大学：停止侵权行为

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1月28日晚，中国科学技术大学在其官微推出一条郑重声明，强烈谴责冒用“中国科大”校名简称和注册商标的行为。

《关于“中国科大”校名简称和注册商标被冒用的郑重声明》，全文如下：

近日，我校发现在开曼群岛注册的一家名为“中国科大教育集团有限公司”（英文名称为China Keda Education Group Limitied）的企业，未经我校许可擅自使用“中国科大”校名简称和注册商标作为其企业字号。该公司以民办高校广州科技职业技术大学教学运营业务为主营业务，向香港联交所递交主板上市申请。为此我校郑重声明如下：

一、“中国科大”字样既是我校的校名简称，也是我校的注册商标，我校依法享有“中国科大”的名称权和商标专用权；

二、广州科技职业技术大学和“中国科大教育集团有限公司”与我校均不存在任何事实和法律上的联系，我校亦从未授权“中国科大教育集团有限公司”使用“中国科大”字样作为其企业字号；

三、为保护我校的合法权益，维护正常市场秩序，我校要求相关单位立即停止侵权行为，消除不良影响；

四、我校将依法采取措施进行维权，追究相关单位的法律责任。

专此声明。

中国科学技术大学

2021年1月28日

据中国科大新创校友基金会消息，1月27日起，一则广州民办大学冒用“中国科大教育集团有限公司”名义，向港交所提交上市申请的消息，在中国科学技术大学全球各大校友微信群流传，引发科大校友强烈愤慨。

据港交所1月26日披露，中国科大教育集团有限公司（China Keda Education Group Limited）向港交所递交主板上市申请，麦格理担任其独家保荐人。独立、民间的中国科学技术大学新创校友基金会（简称：新创校友基金会）在港交所网站查证了上述消息：中国内地民办的广州科技职业技术大学正在借道香港企图上市。

中国科学技术大学新创校友基金会谴责广州科技职业技术大学的行为，并期待中国科学技术大学校方，在中国内地与香港地区，采取法律手段与一切合法手段，追究广州科技职业技术大学的责任，确保其上市失败。

公开信息显示，广州科技职业技术大学前身为广东景大经济发展有限公司在1999年成立的广东南大专修学院。2004年，经广东省人民政府批准，广州科技职业技术学院成立；2018年，经教育部批准，广州科技职业技术学院教育资格升至本科层次职业学校；2019年，经教育部批准，更名为“广州科技职业技术大学”。