稳步提升！广东高校新晋2个ESI全球前1‰学科

广东高校学科水平普遍提升，在本次数据排名中表现稳定。

近日，2021年1月ESI（基本科学指标数据库）公布最新统计数据，中国高校保持稳步提升态势。广东高校学科水平普遍提升，在本次数据排名中表现稳定。其中，中山大学的工程科学、南方医科大学的临床医学新晋全球前1‰学科，深圳大学全球排名上升31位，位列全国第55位，广东第三。

截至目前，全国进入前1%的学科数有1455个，本次增加54个。进入1‰的学科数169个，本次增加11个。广东高校在新增学科上均有斩获：除了中山大学的工程科学、南方医科大学的临床医学新晋前1‰学科，深圳大学的一般社会科学新晋前1%学科。

从整体上看，中国科学院大学全球排名第64位，继续位居全国第一，清华大学全球排名第74位居第二，两校排名均有提升，北京大学全球排名第80位居第三。

广东高校表现抢眼，共有8所高校进入全国排名百强。其中，中山大学位列第7，华南理工大学位列第18，值得一提的是，深圳大学进入全国第55名，全球排名提升了31位，位居广东省第三。南方医科大学位列第56，暨南大学位列第59，华南师范大学位列第83，广州医科大学位列第89，华南农业大学位列第90。广州医科大学全球排名前进了63位，成为“进步最快”大学之一。

此外，广东工业大学、南方科技大学、汕头大学、广州大学、广东医科大学、广州中医药大学等高校依次排进全国前200名。南方科技大学、东莞理工学院、香港中文大学（深圳）、广州大学在国内的排名进步均超过60名。

EIS是由世界著名的学科信息出版机构美国科技信息研究所推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具，已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学科机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。ESI每两个月公布一次，一般都是在上一次数据的基础上增加2个月的数据，每年5月份的数据则去除最旧一年的数据，可以更加直观反映近期高校学科实力。

记者留意到，根据广东省2021年全省教育工作会议部署，全省将重点培育建设一批入选ESI全球排名前1%或国内排名前十的学科，把“深入实施‘冲强补’提升计划，提升高等教育内涵发展”作为2021年教育重点工作。通过本次ESI数据排名，可见广东高校整体学科水平呈现上升势头。