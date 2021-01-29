收好这四招，填报志愿不心慌！

如果最最最简化的来看填志愿这件事，它主要就是选专业、选大学两个环节。

本期专家|高考志愿填报规划师 罗慧敏

给你听得懂、学得会、用得上的高考升学小知识

1月25日，八省联考终于结束了。经历了这一次适应性考试，高三的孩子们对于新高考考什么？怎么考？都更有真实感，下阶段冲刺复习更有目标和方向了。

家长们这时候该干嘛呢？别忘了，适应性考试还有模拟志愿填报的环节，这正是家长们必须要重视的环节！

如果最最最简化的来看填志愿这件事，它主要就是选专业、选大学两个环节。在上周的线上沙龙中，高考志愿填报规划师罗慧敏为大家讲解了查找孩子感兴趣专业和目标大学范围的基本方法，一起来听听吧~

大学里都有哪些专业可以选?

那具体如何查询高校本科专业的信息呢？在这里，我们可以登录教育部的网站，在“教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知”的附件里，下载2020年版的“普通高等学校本科专业目录”。

打开2020年版普通高等学校本科专业目录之后,大家可以发现共有703个本科专业可供我们选择，不同的专业都有其归属的门类和专业类，并具有唯一的专业代码进行识别。

那接下来，我们的任务是要将自己感兴趣的至少6个专业信息，包括门类、专业类、专业代码、专业名称等，填写到表格中去，如下图所示，我们以数学与应用数学、应用物理学、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、工商管理这6个专业为例，将其信息填写完整。

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如何找出孩子感兴趣的专业？

那在填写专业信息的过程中，往往会遇到以下两个问题，一是如何找出感兴趣的专业？二是如何查询某一专业的特点及其学习内容？

首先我们来解决第一个问题，家长如何帮孩子找到感兴趣的专业？这个问题其实之前在南方网的教育频道中也分享过相关的内容，家长一定要花时间跟孩子沟通，运用六步提问法与孩子一起来进行专业信息的收集和探索，运用霍兰德职业兴趣测试找到职业兴趣对应的专业，再将这两部分的专业信息进行综合考量，最终定位目标专业。

那当我们对感兴趣的专业有疑问时，又如何查询该专业详细信息呢？我们可以通过登录教育部阳光高考网，进行详细的查询及了解。在这里，我们以查询“数学与应用数学”的专业情况为例，如下图所示，我们在查询一栏里输入专业的名称，点击查询，在网页下方输出的查询结果中，再点击开设院校。进入下一页面后，我们点击感兴趣的院校，即可看到该院校对应“数学与应用数学”专业的详细介绍。

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如何知道孩子能报哪些学校？

目标就读院校的选择范围可以根据自己在校的学习成绩，参考所在学校往届毕业生的报读情况，结合所在高中的办学层次综合考虑。在这里，我们以查询填写中山大学、华南理工大学这两所院校为例，填写院校的数量越多，则越具有代表性。

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本期互动：模拟考结束了，接下来你会提前为孩子的高考志愿填报准备些什么？

【统筹】陈诗洋

【本期策划】唐巧燕

【记者】翁子盈、柯丹洁

【音频】罗予岐

【出品】南方青春高考季