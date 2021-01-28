贴心！“在校也有家的感觉”暨大守护留校生过温暖年

27日，暨南大学30多位留校学生相聚一堂，赏析中国古代书法名家、名碑、名帖以及书法演变历程。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/李伟苗）“这次不能回家过年确实挺突然的，但学校不仅给我们提供免费食宿，还开设了丰富多样的传统文化课程及关爱慰问活动，老师们每天也对我们嘘寒问暖，真的太贴心了！”老家河北邢台的暨南大学新闻学院研一学生孔庆硕说，接下来，他也将充分利用寒假时间，钻心研读专业书籍，扩展自己的视野。

年关将至，大多数高校学子早已踏上返乡路程，但受疫情影响，仍有一部分学子迟迟无法返乡。1月27日晚，暨南大学30多位留校学生相聚一堂，跟着老师的讲解，赏析中国古代书法名家、名碑、名帖以及书法演变历程，并拿起毛笔，书写了一幅幅有着美好寓意的中华春联。

今年，针对申请留校的学生们，暨南大学学生处专门开展了中华优秀传统文化茶艺、书法、篆刻、绘画、拓片、射艺系列体验课程，聘请专业老师，每周开展1-2次课程，每次2学时，开学初还会举办结业展。系列课程开设后得到同学们的积极响应，共有60多位同学报名参加。

1月19日在番禺校区举办的茶艺课上，10多位港澳台侨学生学泡一杯香气四溢的中国茶。27日，中华文化课堂拓展到石牌校区，更多的留校同学参与进来，亲身体验中国书法、花鸟画、篆刻、拓片、射艺等。

暨南大学党委学生工作部部长、学生处处长张志介绍，今年暨南大学总计有4400多个学生申请留校，其中港澳台学生有300多人。整个假期完整留校的学生是2200多人。今年相比往年，留校的学生明显增多了。根据学生的留校安排，学校也安排了不少关心关爱活动。

张志表示，除了安排特色课程，学校在物资供应方面也对各个校区提出要求，“春节前我们也将发放餐券，做好饭堂后勤保障，校院两级一起做好大家的服务工作。让孩子们在假期感受到家的温暖。”

春节期间，暨大出台了对留校学生的服务保障措施，按照疫情防控政策做好留校学生的学习生活服务保障工作。学校要求，各学院、研究所及课题组、导师将分别对所在学院留校学生开展形式多样的春节慰问和服务帮扶活动。同时，学校将对留校学生发放慰问品，并视疫情防控条件开展春节团拜等活动，做好留校学生暖心工作。