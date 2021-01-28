北大、复旦、浙大……广州这所学校多名学生已被名校“圈定”

当高三学生还在紧张备考时，广州这所学校已陆续传出高考预录取的喜讯。

当高三学生还在紧张备考时，广州这所学校已陆续传出高考预录取的喜讯。近日，广州市广外附设外语学校（以下简称广外外校）共有78名学生收到包括北大、复旦、浙大等多所高校的录取通知书。

目前，省内仅有2所中学，具有外语保送生资格。近日，省教育考试院发布了广外附设外语学校以及深圳外国语学校2021届国内高校保送工作方案。广外外校是经教育部确定具有向高校推荐外语类保送生资格的外国语中学之一。今年保送推荐资格成绩构成为：高一、高二年级共4次区教育局统一组织命题和阅卷的期末考试成绩，占保送推荐资格总成绩30%；高三年级保送推荐资格考试成绩，占保送推荐资格总成绩70%。而深圳外国语学校的保送推荐量化评定方法包括综合学习成绩以及加分项目。

据了解，截至1月25日，广外外校2021届高三共有78人次成功被北京大学、复旦大学等国内知名高校预录取。其中，北京大学保送1人，复旦大学保送1人，浙江大学保送4人，南京大学保送3人，创下近年来的历史新高。

广外外校2021届毕业生陈郭君收到了来自北京大学的预录取通知。陈郭君视学习为快乐，她形容自己，是一个经常会“傻乐”的人，“除了跑步，最大的爱好就是学习”。陈郭君热爱跑步，于是她就在学校创立了晨跑社，将晨跑与公益结合，把乐观积极的生活理念带给身边人。三年如一日的奔跑，让陈郭君连续三年蝉联校运会800米、1500米冠军，还在高二打破了校运会的800米纪录。她强调说：“如果抱着积极向上的心态，你会发现各个学科都很美、都很值得钻研，这种兴趣，会让你爱上学习、享受学习。”

陈郭君

一个好的学习方法让人事半功倍。陈郭君能够保送北大，靠的不是几个月的冲刺，而是长期的积累和坚持。进，靠的是自律。入保送班期间，陈郭君依然有着和平时一样的学习节奏，每天的时间安排很明晰。将每天的学习时间分为12节课，会根据强势和弱势科目分别安排，还会在计划表上写奋斗目标和鼓励自己的话。

在校期间，陈郭君不仅学习成绩遥遥领先，她还利用课余时间参加学校的各种活动，比如英语辩论比赛、模拟法庭活动、校园歌手大赛等等。陈郭君说：“外校给我提供了特别多锻炼的机会和广阔的生长空间，我在各种活动中重新认识了自己，选择自己想过的生活，自由自在地学习成长。”

如何取得今天的成绩，如果非要用一句话来总结，陈郭君认为那就是：“因为我比较纯粹，认定了就会勇往直前”，陈郭君说。