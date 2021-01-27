南沙：新办幼儿园全部办成优质公办园

广州市湾区实验幼儿园是南沙占地面积最大的公办园，园内设置阅读区、积木区、美工区、角色表演区等幼儿活动区域，孩子们或静或动，互不干扰。

广州市湾区实验幼儿园是南沙占地面积最大的公办园，园内设置阅读区、积木区、美工区、角色表演区等幼儿活动区域，孩子们或静或动，互不干扰。园长陈维妃介绍，该园自2019年开园以来，重点实施广州市教育研究院研发的“文溪雅荷”学前教育课程体系，将具有广州特色的优秀课程元素运用到幼儿园实际教学中。

办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署。

2018年7月，广东省人民政府办公厅下发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》，提出到2020年全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上（简称“5080”）。截至去年底，广州市南沙区已完成学前教育“5080”目标。

新增公办学位12295个

要提高公办、普惠性幼儿园在园幼儿比例，首要任务是优化空间资源配置，保障学前教育用地。

南沙是新建居住区较多的区之一。“我们通过建立资源预警机制、动态修编规划、提速新园建设、扩容老园规模等多种方式，近三年新增公办园30个园区，新增公办学位12295个，公办幼儿园从新区成立时的2所增至45所（68个园区）。”南沙区教育局相关负责人说。

南沙区下辖3个街道、6个镇。相关负责人表示，各镇街是举办公办园的重要力量，负责把接收的安置区和房地产小区配套园办成镇街属公办园。全区公办园45所（68个园区），其中：教育部门办园5所（7园区）、镇街属公办园29所（50个园区）、村集体办园11所。

今年，南沙区计划在万顷沙镇民兴村三民大道公路东侧新建万顷沙第三幼儿园，以缓解该镇学位紧张的问题。项目总投资约1218万元，规划占地面积约2400平方米，总建筑面积约2463平方米。

制定《南沙区城镇小区配套园治理工作方案》，小区配套园治理得到推进，列入治理的6所小区配套园已全部签订了移交协议，其中2所办成公办园，4所办成普惠性民办园。

广州市南沙区碧桂园豪庭幼儿园是小区配套园，开办于2014年9月，办园质量好，收费相对较高。经过努力，南沙区教育局于2019年9月与举办者协商一致，2021年1月1日起该园转为普惠性幼儿园，保教费收费标准由每月2400元降为每月1200元。

同时，南沙区整合行政执法力量，有效整治了无证办园机构，全区125所幼儿园全部取得办学许可证。

除学前教育用地外，学前教育经费也是增加公办学位的重要硬件之一。据南沙区教育局统计，该区财政新增教育经费向学前教育倾斜并逐年提高，2017年、2018年、2019年财政性学前教育投入分别为14377万元、23854万元、26058万元。对镇街公办园（含村集体园），区财政负担80%的基础建设经费和信息化建设经费，新增班级补助每班24万元设备设施，补助事业编制人员每人每年4.5万元、编外在职人员2万元。实现区镇互补，共保优质。

民办园降价不降质。财政给予生均定额补助每年3000元，教师从教津贴补助每人每年4800元至8400元；2018、2019、2020年认定普惠性民办幼儿园46所、56所、67所，发放补助经费3225.47万元、3404.12万元、4465.78万元，让普惠性民办园安心求发展。

重视教研，设8所示范园带动N所推广园

加快发展适合每个人的教育，是时代对教育工作者的新期盼新要求。

南沙区教育局相关负责人表示：“在这一理念下，2018年南沙区与教育部基础教育课程教材发展中心合作建设‘基础教育课程改革实验区’，2019年与中国教育报共建‘教育品牌示范区’，成为首批广东省学前教育改革发展实验区。”

南沙区在新办公办园、引进优质园的同时，以区属园、镇街中心园等为龙头，采取“优园办分园”的模式集团化发展。如黄阁镇中心幼儿园开办了叠翠峰、金茂湾2所分园，将优质的管理植入新开办园，以旧带新，科学联动，全面提升保教质量。

“以8所示范园加多所推广园的‘8+N’项目为载体，我们重视教研培训，加强队伍建设，为辐射和带动全区幼儿园的课程改革提供人才保证和示范引领。”陈维妃园长说。无独有偶，南沙区第一幼儿园自主游戏课程、黄阁镇中心幼儿园麒麟文化课程等课程体系的园本特色鲜明。华南师范大学附属幼儿园、南沙区实验幼儿园等被教育部评为足球特色幼儿园，是特色办园理念的践行者。

课程质量是保教质量的核心。在“5080”目标的实现过程中，新办园、转制园的课程质量如何保障？

南沙区选拔优秀的园长和骨干教师充实教研力量，配备了专职幼教教研员和兼职教研员，成立南沙区幼儿教育教研会，广泛开展教研工作坊、集体视导等形式多样的教研活动。在《广州市南沙区进一步健全学前教育教研指导责任区机制工作方案》印发后，学前教育教研指导责任区机制发挥作用，形成区、镇街、幼儿园三位一体的教研指导网络。2018年以来，区级以上教育科研类课题达到32项，各级各类教育学科课题累计100多项。

数量质量并举，强化师资队伍建设

“近年来，我们多次举办区园长提高班、《指南》实验园园长课程高级研修班、骨干教师专题培训班、新入职教师培训等全方位多层次培训。”南沙区教育局相关负责人介绍，南沙区还深化与教育部基础教育课程教材发展中心合作，安排园长、骨干教师15人次赴全国课程改革实验基地跟岗研修学习；省、市专项培训向幼儿教师倾斜，不断提升和丰富幼儿教师专业水平。

一直以来，幼儿教师群体存在薪资待遇不稳定、社会认同度不高、职业成就感较低等问题，如何改变这一现状？

南沙区出台了《广州市南沙区聘用制教师管理实施办法》《南沙区编外人员管理办法》等，全区公办园在编教师有158人，教职工不足部分采用外包服务的方式解决，率先招录了区属公办园编外聘用制教师38名，待遇比在编教师高10%。

要全面加强师资队伍建设，提升质量不容忽视。

根据《南沙区幼儿园园长考评方案》，南沙区教育局委托第三方机构每年对园长进行考评。开展观摩讲座，深入研讨上海、杭州等地的“课程游戏化”项目，邀请著名幼儿教育专家朱家雄、霍力岩、侯莉敏等为区域课程建设提出建议。

同时，南沙区教育局委托国家教育行政学院开展了师资发展水平专题调研，认定百名幼儿骨干教师。近年教师团队在省、市级比赛上有新突破，累计获得省级奖项17个、市级奖项73个。