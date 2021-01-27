一学就会！这几招教你快速了解专业

每一年高考季，考考总会收到许多诸如此类的咨询私信，俗话说“3分考7分报”，志愿填报作为高考中至关重要的一环，也着实令各位考生家长十分困扰。

“面对志愿填报大厚本整个人都是懵的，成百上千的学校和专业，翻了好几遍了还是没有头绪。”

“收集了很多资料，各院校各专业名字都能看懂，就是不知道它是干什么的……”

“了解专业要了解哪些方面?去哪里了解?专业太多了感觉无从下手呀!”

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每一年高考季，考考总会收到许多诸如此类的咨询私信，俗话说“3分考7分报”，志愿填报作为高考中至关重要的一环，也着实令各位考生家长十分困扰。

现阶段，高三考生都在抓紧时间紧张备考，作为最强后盾的各位家长也不能松懈下来，每天学习一小点，着手志愿填报先从了解专业开始~

学科门类、专业大类、专业傻傻分不清楚?

我国高等学校本科教育专业设置按“学科门类”、“专业大类(一级学科)”、“专业”(二级学科)三个层次来设置。按照国务院学院委员会、教育部2020年公布的《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》，分为哲学、经济学 、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 这12大学科门类。每个学科门类下，分为若干个专业类，《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》共有专业类93个。

一级学科下再设若干二级学科，基本专业加特设专业多达几百种。

专业如此之多，我们在做功课时该主要往哪发力呢?

精准了解专业 一定要get这5大方面

很多家长跟孩子在沟通专业的时候，其实不太知道应该从哪些角度去了解专业，全球生涯规划师陈璐博士之前在做客“2020年广东高考招生咨询会”时就针对这一现象为大家介绍了一个方法，从5个角度出发搭建一个专业定位的框架，帮助家长跟孩子更加有效的去抽取信息。

定位专业最需要了解的5大方面：

以土木工程为例：

用一句话描述土木工程专业就是：

土木工程专业学习和研究力学、结构、施工、工程项目管理与经济等方面的基本理论和基本知识，毕业后在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施、给水排水和地基处理等领域，从事规划、设计、施工、管理和研究工作，例如土建工程师造价工程师、结构工程师等。

定好桩搭好框架再做填空题，是不是让了解专业这件事变的更加清晰了~

很多家长还会问，“我要去哪里查询这些开设这些专业的院校呢?”

在这里建议各位家长登录“阳光高考网”，找到“专业”部分(如图所示)，可搜索查询你想了解的专业。