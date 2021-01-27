2021艺考新趋势：“云”考试更规范，统考和文化课更重视

近日，全国多所艺术类高校陆续发布校考安排，多数均延续去年“线上+线下”的考试方式，更加规范了线上考试的流程。

近日，全国多所艺术类高校陆续发布校考安排，多数均延续去年“线上+线下”的考试方式，更加规范了线上考试的流程。此外，部分院校进一步缩小艺术类校考范围，考生参加省级统考合格后按文化成绩由高到低录取。有教育专家认为，这个趋势从客观上促使考生更加注重文化课学习，扭转“艺考=易考”的刻板印象。

校考范围进一步缩小

去年10月，教育部发布2021年艺术类招生政策，鼓励省级招生考试机构积极创造条件增设艺术类专业省级统考科类，扩大省级统考专业范围。

星海音乐学院招生办相关负责人表示，已参加过广东省2021年音乐术科统考的考生，基本乐科均采用统考视唱和《练耳与乐理》机考成绩，无须参加该校基本乐科考试。广东考生报考音乐教育学院（音乐教育）、艺术管理系（音乐文化管理、艺术管理）无须参加校考，统一采用省统考成绩。

今年广州美术学院理论类专业将不组织校考，考生须参加所在省（自治区、直辖市）美术学和设计学类统考且成绩合格，按高考文化成绩择优录取。

根据华南理工大学2021年艺术类本科招生安排，该校设计学专业、音乐表演专业和舞蹈系专业不组织校考，直接使用招生省份统考成绩作为考生的专业考试成绩。

早在2019年，教育部发文部署提高艺术生高考文化课门槛，逐步采取省级统考成绩等多项措施。在广东高校，艺考文化课分数呈现逐年递增的趋势，“艺考=易考”的刻板印象有望进一步打破。

根据中国美术学院发布的校考通告，2021年该校艺术理论类、建筑学专业在考生统考合格的前提下，按高考文化课成绩择优录取，不再组织专业校考。

中国传媒大学近日发布的2021年艺术类本科招生考试方案初步安排中更是明确，2021年所有考生均须参加由学校统一组织的初试，即文化素养基础测试，考试科目为文化、历史、哲学。初试合格后才能参加学校组织的专业素养初步考查，即校考初试。

线上考试进一步规范

去年初，受到新冠肺炎疫情的影响，部分高校调整了方案，采取线上校考的方式。从“云”考试到“云”监考，考验着各院校考试组织水平。

去年10月，教育部发布《2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》，要求各高校积极采取线上考试方式，督促有关高校认真总结2020试点经验，进一步完善线上考试工作方案。

从今年各校公布的招生简章来看，艺考仍将延续线上线下相结合的考试方式。同时，线上考试的操作方法和注意事项，均有更为详细的规定和说明。

去年艺考期间，有考生反映由于网速等问题，错过了线上考试准入时间或人脸识别发生卡顿，导致个别考试科目的视频缺失。今年，中国传媒大学将通过举办模拟考、两部手机同时进行等方式，减少不稳定因素对考试的影响。同时，该校采用直播、录播监考方式对考生考试全程监督、记录。采用人脸识别、AI分析等技术手段识别违纪、作弊行为，确保考试流程科学严谨，保障考试公平、公正。

而关于如何收发考卷，各校也明确了具体的做法。中央美术学院线上考试用纸由学校在考前一周内邮寄给考生，考生收到考试用纸后不得提前拆封，须开考前在视频监控下启封。

因疫情防控需要，部分处于中高风险地区的考生试卷无法按时寄递，中央美术学院为这些考生提供填表申报的二维码，为考生顺利完成考试、提交试卷提供保障。

中国美术学院的考生需在考前十分钟进入“艺术升”APP获取考题信息，该校在官网上开设了“2021年本科招生初试（网络远程考试）热点问答汇总”栏目，每日更新为考生答疑。

深圳大学校考初试采取非现场考核方式进行，录制视频期间考生本人须始终在镜头内，一镜到底。为不影响考生现场发挥，便于考生在考试科目间切换全身/半身视角，允许他人进行视频拍摄，但不允许他人现场指导，但镜头内不能出现除考生外的其他人员影像及声音。