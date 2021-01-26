授“鱼”和授“渔”：让美和爱的表达不只是文字

美育是个系统工程，需要通过音美体等教育形式，达到美育的精神实质。

篇前语

乡村教育一直是国家重点关注的民生问题。撤点并校的实施，使有限的教育资源得以集中起来，更好地带动乡村基础教育推进。广东乡村教育在政府及社会各界地持续扶持下，已经有了很大地改观。时代基金会“田埂花开”计划，以建设+支教的方式，提升小学素质教育、解决区域教育资源短板，帮助乡村基础教育全面、均衡发展，探索出一条以艺术素质教育振兴乡村学校教育的道路。

郑梓豪怎么也没想到，有一天他的人生要靠一片白纸来抉择：单行本上，一边写上了留下的理由，另一边写上离开的理由。思来想去，离开理由还不到留下理由的一半。而最让他放不下的，是学生们跟他打招呼时那灿烂的笑脸、还有学校领导、老师们对他的肯定和需要。终于，2020年9月郑梓豪开始了第2年地美育支教工作。

美育授“渔”：让学生会画会唱会玩，更会学习

郑梓豪参与地支教工作，是通过时代基金会艺术素质教育公益项目——“田埂花开”计划实现。该项目自2018年9月启动，每年输送一批毕业于音乐，美术、体育专业的支教志愿老师，持续在乡村学校开设艺术素质教育课程，至今已输送三批支教志愿老师，开展超过20，000节艺术素质教育课。

2020年“田埂花开”在清远地区就派驻了36位美育老师驻校支教。如郑梓豪所在的连州市丰阳镇中心学校，还有邓慧梅和曾碧君两位美术支教老师。对学生美育情况，郑梓豪感受到不一样的压力，“我刚来的第一年,学生对音美艺术的感受、认知水平，确实还有很大的差距。但是，当我上课的时候，我看到他们都会有些期待。”原来学校的主科老师还需要兼顾音美体等教学，这些副科又具有一定的专业性，大大增加了主科老师的教学压力。往往音美体等课程随着学习进度，逐步边缘化甚至被替代。自从“田埂花开”的美育支教老师来了之后，学校不再因副科的问题头痛了，主科老师可以专心地去负责主科教学，集中精力提高学生的成绩。

2020年10月，中共中央、国务院印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出，到2022年，学校美育评价体系逐步健全；探索将艺术类科目纳入中考改革试点。但乡村学校美育工作基础差、力量弱，美育常常被边缘化，现在更要面对艺术考核的临近，学校压力可想而知。支教老师地输入，不只是填补了音美体专业教师的空白，还因为支教老师年轻有活力，能更快地融入学生们当中，对于引导学习氛围、激发兴趣爱好起了相当积极地带动作用。“自从支教老师来了之后，美术也好，音乐也好，学生很欢迎，整个学校火起来了。”丰阳镇中心学校黄记军校长介绍，支教老师不仅有专业知识，思维活跃，能根据当地情况，发挥周边资源优势，因地制宜创新情景式教学。学校所在的丰阳古村具有千年历史，6公里鹅卵石古驿道是省级文物保护单位和重点旅游项目，但是当地学生在其中生活，却不知其美、其韵。美育支教老师们就带着学生们在古道写生、在古戏台边讲解戏剧、面谱等等，让学生们对自己家乡文化历史、艺术特色有了清晰的观念。在教学中，潜移默化地提升了学生审美水平，同时古村艺术韵味、历史文化也得到传承的机会。

授鱼：一间课室，撑起一方艺术天地

美育是个系统工程，需要通过音美体等教育形式，达到美育的精神实质。音美教育除了需要专业的老师，场地、功能空间以及教学物资在很多乡村学校同样紧缺。时代公益基金会在输送支教老师的同时，为乡村学校援建的“田埂花开”多功能艺术教室，成为学校开展艺术素质教育的重要场所。截至2020年底，时代基金会在全省的乡村学校布局捐建了139所多功能艺术室，配套了包括钢琴、电教设备、乐器、美术用具等设施和物资，实现在同一空间可灵活成美术、音乐、舞蹈、合唱等功能模式，满足艺术素质教育的多种空间与物资需求。

连州市保安镇中心学校在2020年参加了“田埂花开”计划，9月开学时新的多功能艺术教室正式使用。学生们看到这么独特的课室都兴奋不已，上课变得很有仪式感，艺术氛围也迅速营造起来。“我们现在看是非常有效的。”，邵晓波副校长表示，艺术课室不仅解决了学生上课场地、器材用具问题，而且直接影响到学生学习氛围，“美育课堂让学生专注力有了提升，学习效率提高了，那么既能节省学习时间，又达到学习效果，之后又有时间搞美育搞体育。这样的良性循环，就支撑着我们这个学期一个学期都在推进。”

艺术教室让美育有了专门的空间，连州市保安镇中心学校音乐老师刘婉仪介绍说，艺术教室有足够的空间和乐器，让她能在这里教学生们手势舞，也让他们学习乐器，“学艺术的都会比较自信，学生自信一点，就能够经常自我表达，自己愿望或者什么想法，能够说出来。”上了艺术课，刘婉仪还发现有些学生对音乐有一定的天赋：“我都会给他们上一些唱谱，渐渐他们就学会自己认谱。我觉得将来他们如果想选专业，那么这就是多一条路，可以选艺术。”

花开的地方，爱和美有更丰富的表达

美育的过程不只是简单地画画、唱歌等，更多的是在学生们心灵浸润培养。在老师指导下对世界认知的同时，也是对自己认识“自我”的过程，和自己对话。

连州市乡村学校的学生，70%都是留守儿童，他们一边会告诉老师，他们很爱爸爸妈妈，向老师炫耀：“我爸爸（妈妈）这个周末会回来看我”。但是另一边他们很难跟家里的爷爷奶奶或者是在外的爸爸妈妈说出任何他们的情绪。老师在教育过程中，发现学生们顾虑、担忧、焦虑等情绪，就通过课程让他们有了宣泄、表达的途径。连州市保安镇中心学校美术支教老师阮予一给自己的教学目标设定一个方向：“作为美术老师，我不会强求说他们必须要把画完成到多么高的程度。我觉得画画对于每一个人来说，它是一个可以在你很伤心，很无助，别人听不懂你话的时候，你可以把它一通发泄到纸上面，或者是可以把你所喜爱的，把你所现在眼睛看到的，按照自己的方式把它记录下来。”

保安镇中心学校美术支教老师陈燕静在教学一段时间后发现，刚开始那些什么都不懂的学生，显得没有什么活力；而当他们学到画画、弹琴之后，活跃了很多，有自信心，充满好奇，前后是两种分界的感觉。“美育真的是对学生特别重要。他们需要的不仅是美术教育，而是学习上的兴趣，以及老师对他们地陪伴。老师可以把课堂变得更加有意思，他们就更加喜欢上学。”

什么是“美育”，或者学生们并不清楚。但是，在“田埂花开”项目的努力下，这些学生从此学习有了色彩，思维多了翅膀，艺术成为了他们亲切的小伙伴，学习过程也变得快乐和丰满起来。

少年智则国智，少年强则国强。由国家层面到全社会已经充分认识到美育的重要性，但在推行素质教育，实现德育、美育、智育、体育结合的新时代教育目标上，如何将之真正做到实处？在城乡教育资源结构性差距下，政府和社会机构又该如何为短板区域提供扶持？时代基金会“田埂花开”计划，它正在实现着一个个孩子童年的圆满，也带给我们更多的启迪。