顺德北滘实验学校工程启动，中学明年招生

北滘实验学校将按照“公有民办”的方式，北滘国资企业顺北集团、北滘教育促进会各占注册资本的30%、70%。

作为高端人才大量涌入的产业大镇，佛山顺德北滘将再添一所优质学校。1月23日上午，位于北滘莘村工业区的盈毅鞋厂正式清拆，地块将建成北滘实验学校，一期争取在2022年9月投入使用。

北滘实验学校位于顺德区莘村东路与建设路交界处，一期占地约58亩，将建成中学部分。盈毅鞋厂是顺德知名香港乡亲李伟强投资兴办的企业，在得知地块将在村级工业园改造后建设为学校后，李伟强非常支持配合。

学校一期建成后，将有2652个学生宿位、176间教师公寓，开设初中24个班、高中24个班。北滘镇教育办主任张大浩介绍，在一期土地旁还规划了二期约50亩的小学用地，待相关村改工作后即启动建设，最终建成12年一贯制学校。

北滘实验学校将按照“公有民办”的方式，北滘国资企业顺北集团、北滘教育促进会各占注册资本的30%、70%。学校将采取全寄宿制、全员管理模式，打造为以双外语为特色的智慧型现代化学校。

据了解，北滘实验学校的中学师资队伍将在现有莘村中学民办部分基础上优化扩容而来。莘村中学目前一直采取公办、普惠性民办混合办学的模式。莘村中学校长温汝剖介绍，未来民办部分分离到北滘实验学校后，将为公办部分增加约2000个学位，直接服务周边多个新开发小区。

【记者】熊程