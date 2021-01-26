黄埔区：人才引进大区如何实现“幼有优育”？

近年来，随着广州市黄埔区教育吸引力逐渐增强，人才和产业快速聚集，因城市更新进程加快并叠加全面二孩政策影响，该区部分区域学前学位供给出现阶段性紧缺，如何破解难题？

不久前，广州科学城第一幼儿园揭牌仪式暨迎新年科技游园会举行，该校是黄埔区财政投入4365万元打造的一所高品质、高标准、高起点的全日制公办幼儿园，提供600个学位。

办好学前教育、实现幼有所育，是一项重大民生工程。早在2018年7月，省人民政府办公厅下发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》，提出到2020年全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上（下称“5080”）。

近年来，随着广州市黄埔区教育吸引力逐渐增强，人才和产业快速聚集，因城市更新进程加快并叠加全面二孩政策影响，该区部分区域学前学位供给出现阶段性紧缺，如何破解难题？

黄埔区教育局副局长许卫民介绍，近年来黄埔区持续加大教育投入，在调整学前教育布局规划及优化资源配置方面，开拓创新学前发展新模式，推动学前合作办学方式，着力引入优质资源，推动区域学前教育健康普惠发展。

目前，黄埔区公办幼儿园在园幼儿数约占全区在园幼儿总数的50.23%；公办园和普惠性民办幼儿园在园幼儿人数占比87.77%，已实现“5080”目标。

近日，广州开发区第一幼儿园迎来建园33周年暨中心园开园5周年。这所广州开发区举办的第一所幼儿园焕发新活力，在2015年新开中心园区，总占地面积21999平方米，去年小班招生扩招一个班，为市民提供更多的优质学前教育公办学位。

长期以来，公办幼儿园“僧多粥少”，一位难求；优质民办幼儿园收费高，成为家长的痛点。如何破解难题？

“近年来，黄埔区持续加大教育投入，通过新建教育部门办园，并对现有公办幼儿园盘整扩容、整合资源扩充公办学位。”许卫民介绍，去年，黄埔区财政投入3300余万元建设开办教育部门办园，包括科学城第一幼儿园等；同时还将新建小区配套园或到期回收的小区配套园通过招投标办成公办性质幼儿园，包括启航幼儿园、广钢雍景湾幼儿园、华弘幼儿园、华贝幼儿园等。

除了新办园，黄埔区公办幼儿园通过改扩建、提高班额上限方式，增加公办学位近2800个。

同时，黄埔区积极推进国企、事业单位合作办园新模式，不断完善“广覆盖、保基本”学前教育政策保障机制，推进学前教育健康发展。

去年秋季，广钢和苑幼儿园提供了共300多个小班学位，缓解及满足小区业主对公办幼儿园学位的需求。

园长陈少娟介绍，该园为国有企业公办幼儿园，将借鉴广钢幼儿园63年的办园经验，履行社会责任和国企担当，致力为幼儿提供公平而有质量的教育。目前该园为萝岗和苑保障住房的小区配套幼儿园，该小区居住人群主要以35岁以下的高新技术人才为主，带来了较大的入园需求。广钢和苑幼儿园的开设，为稳定高新人才在黄埔发展作出贡献。

城市开发强度大，教育资金投入大，增加学前教育公办学位并不是一件易事。教育用地是如何落实的？

许卫民说，黄埔区各街道常住人口空间分布不均，总体呈现南密北疏。当前，黄埔区处于城市更新改造建设高峰期，近3年将有66条村需进行改造，近日，该区出台“教育配套6条”支持旧村改造攻坚任务。在项目工程整体规划上，黄埔区教育局与区城市更新局和各街（镇）密切沟通，建议以“缓拆、先建”的原则做好幼儿园规划，优先配套建设幼儿园。在教育设施规划建设上，黄埔区教育局提前介入，对教育用地的用地设置及教育设施建设标准提出合理化建议，从源头开始抓紧与落实教育设施的配套建设。

华南师大教育黄埔区华贝幼儿园的家长发现，该幼儿园从民办园转为公办园后，保教费减少了千余元，还投入760万元改造，环境焕然一新。

要实现“公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占比达到80%以上”的目标，除了增加公办学位供给之外，还要重点推进民办幼儿园转公办转普惠。

2020年，黄埔区修订了《关于印发黄埔区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理工作细则》，调整了普惠性民办幼儿园的保教费收费标准上限，即省一级幼儿园收费1700元/人·月、市一级幼儿园收费1500元/人·月、区一级幼儿园收费1300元/人·月、黄埔区规范化幼儿园收费1200元/人·月、未评规范化或等级的幼儿园1100元/人·月。

民办转公办、转普惠，惠及民众，也意味着民办幼儿园赖以生存的保教费降低。但这对自负盈亏的民办幼儿园来说压力不小，怎么办？

许卫民介绍，黄埔区积极发动和鼓励民办幼儿园申报普惠性幼儿园，给予了一系列的优惠政策，民办幼儿园申报积极性高涨。

在市级财政按生均定额1700元下达普惠性民办幼儿园生均经费补助资金的同时，黄埔区教育局印发《广州市黄埔区关于进一步促进教育事业发展的若干办法》（简称“教育十条”）对办园规范、收费合理、面向大众的民办园进行普惠性认定和加强资金支持。“教育十条”规定对通过市一级、省一级等级的普惠性民办幼儿园、公办性质幼儿园分别给予20万元、30万元的一次性办学经费扶持；对新增班的公办性质幼儿园按每增一个班给予30万元的一次性补助。华南师大教育黄埔区华贝幼儿园行政负责人俞志斌说，在转制过程中，市区两级财政除了下达普惠性民办幼儿园生均经费补助资金外，区财政资金还给予每班30万元一次性补助，帮助幼儿园整体提升办学条件，使幼儿园的硬件设施、园区环境得到大幅改善。政府提供的资金补助为幼儿园纾困解难，保障幼儿园降价不降质。

黄埔区将学前教育经费列入财政预算，2017年至2019年，黄埔区财政性学前教育经费投入金额分别为17419.38万元、21371万元、25981万元，2020年区级财政学前教育经费预算投入27091万元，财政性学前教育经费投入逐年增加，减少学前教育后顾之忧。

幼儿阶段是人生的奠基阶段，对人的终生发展具有重要意义。幼有所育，更要幼有优育。

在公办园扩容、民办园转制的同时，如何优化师资队伍建设、提升教学教研质量，为孩子幸福发展奠基？

“黄埔区将幼师队伍建设作为提升学前教育质量的重中之重。”许卫民介绍，黄埔区为公办幼儿园核定编制，配齐配强师资队伍，积极探索新机制，建立编外聘用制教师制度；同时，黄埔区引导和监督民办幼儿园依法保障教师工资待遇，将逐年提高民办幼儿园教师待遇、稳定和优化幼儿园教师队伍列入年检及评优评先要求。2020年，该区出台《幼儿园教职工工资补助实施指导意见》，明确市级学前教育生均补助经费和区级学前教育生均补助经费用于补助教职工津补贴，最高不得超过补助资金的50%，发放范围为区属自收自支类公办性质幼儿园和普惠性民办幼儿园教职工。

俞志斌介绍，去年6月华南师大教育黄埔区华贝幼儿园从民办园转为公办园后，对转制前的教师实行“愿留则留”原则，并且保障待遇不低于转制前。在待遇保障下，原有的教师全部留任，确保了师资队伍的稳定性和办学的连续性。

在解决教师的配备、保障的同时，要进一步提高教师科学保教素质和能力，加强教师的培养和培训，提高教师的职业道德水平，真正满足人民群众幼有优育的期盼。

近年来，黄埔区提出加大教师免费培训力度和覆盖面，提升幼儿园教师的专业能力和自身修养，开展多层次、多类型的培训工作。一方面建设园本培训机制，另一方面通过组织区级培训与幼儿园园本培训、幼儿园科研示范基地活动等多种形式相结合，对园长、教师等加强培训，提升专业水平。

广州开发区第一幼儿园园长谭加颖介绍，该园秉承让幼儿可以“自由身心，快乐成长”，早在2012年就出版园本课程《幼儿自主性活动整合课程》，并不断迭代更新，探索建立以儿童为本、以游戏为主体的呼应式探究学习课程。近3年该园教师科研团队研究课题共29项，其中省教育厅立项课题1项、广州市教育局立项课题2项区级课题1项。

陈少娟介绍，集团办园的形式为教师的成长提供了全方位的成长平台，幼儿园通过聘请专家成立专项专家团队，以培训与课程研发引领团队专业发展。“拜师传艺”建立合理的教科研管理网络体系、以集团姐妹园观摩听课评课的方式提供深度的教研以及通过定时开展教学交流沙龙增强教师在教研活动中的主体意识。广钢和苑幼儿园传承集团办园63年的“素质教育特色、艺术教育特色、广府文化特色”的品牌优势，以丰富的办学经验、科学的教学管理、一流的办学质量及STEAM课程努力培养有艺术特长、个性健康、多元智能、全面发展的新时代幼儿。

“接下来，黄埔区将继续坚持以‘政府主导、弱势补偿、质量为先’为导向，以推进小区配套幼儿园移交开办为增长点，以‘一街（镇）一公办幼儿园’为保底线，不断扩大学前教育规模，提高办园质量和办园水平。”许卫民说，黄埔区将继续提升人民群众对学前教育的满意度，努力打造“读书到黄埔去”品牌。

【记者】马立敏 实习生 杨薇