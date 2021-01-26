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广东多所高校发布2020届毕业生就业质量报告

2021-01-26 09:33 来源：南方日报
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　　2020年广东省高校应届毕业生人数再创新高，达到60.3万人。面对新冠肺炎疫情的影响，毕业生就业质量如何？薪资有何变化？近日，广东省7所高校陆续发布了2020届毕业生就业质量报告，回答了备受社会关切的大学生就业问题。

　　记者梳理发现，就已发布报告的高校来看，去年整体就业率略有下降，毕业生薪酬总体稳定且有少许涨幅。此外，超半数毕业生选择粤港澳大湾区主要城市就业，服务地方经济发展。面对疫情所造成的影响，各高校有的放矢，均出台了相应的政策，积极采取行动推动学生就业。

　　毕业生月薪看涨，就业主要区域在粤

　　与2019届相比，广东大部分高校的就业率均有所降低。暨南大学发布的报告显示，截至2020年12月底，本校2020届毕业生的整体就业率为88.32%，而2019年为96.92%。广东外语外贸大学2020届毕业生总体就业率为90.85%，其中本科毕业生就业率为90.06%，研究生毕业生就业率为94.13%。而2019届毕业生总体就业率为99.65%，其中本科就业率为99.57%，研究生为100%。

　　虽然今年就业形势受疫情影响，但部分高校毕业生平均月薪仍略有提升，其中，暨南大学2020届本科毕业生的平均月薪为7688元，较2019届增加了612元；深圳大学毕业生签约月薪平均值为6822元（2019年为6374元），华南农业大学毕业生平均月薪则达到6305.65元。

　　记者观察近几年广东高校就业质量报告发现，广东省内依然为高校毕业生就业主战场，粤港澳大湾区成为多数高校毕业生新流向。南方科技大学就业毕业生中近八成在粤港澳大湾区工作。汕头大学毕业生省内流向人数最多的城市依次为广州市、深圳市、汕头市。而华南理工大学、暨南大学、广东外语外贸大学、华南农业大学的省内就业毕业生都主要流向了广州市、深圳市、佛山市等产业改革较快、经济较为发达的珠三角城市。

　　IT行业吸纳最多，民企签约占比最高

　　从签约单位的性质看，越来越多的毕业生选择去企业就业。从华南农业大学2020届毕业生的就业情况看，签约单位以企业为主，占签约总数的84.63%。在广东外语外贸大学，企业单位为吸纳毕业生就业的主渠道（占比86.84%），其中民营企业占比61.34%，国有企业占比12.28%，外资企业占比11.92%。根据暨南大学就业质量报告，超过50%的本科毕业生选择到民营企业工作，且以信息技术、教育、电子电气制造业为主。

　　从行业来看，IT行业、教育业依旧是毕业生选择的“香饽饽”。从现有高校就业报告来看，2020届高校本科毕业生中，去往IT行业人数最多。据国家统计局发布的2019年城镇单位就业人员工资统计数据，“信息传输、软件和信息技术服务业”为全国年平均工资最高的行业。此外，教育也是各高校毕业生青睐的行业。随着资本、互联网技术的加持，各级民办学校、培训机构等发展迅猛，成为大学生们进入公立学校之外的选择。

　　在暨南大学、华南农业大学、深圳大学、汕头大学等高校就业质量报告中，信息传输、软件和信息技术服务业、教育均居毕业生行业分布前三。其中暨大本科毕业生中去往信息传输、软件和信息技术服务业人数占本科生毕业生总人数的15.2%，是该校毕业生选择人数最多的行业。

　　疫情影响求职进度，高校出台政策纾困

　　疫情影响下，不少中小型企业经营困难，出现降薪与裁员等情况，大学生的毕业落实情况相对于往年来说会更加严峻。疫情带来的变化、国内外经济形势复杂多变也影响了毕业生就业择业的观念，追求稳定、考公考编的学生比例有一定程度增加。

　　总体来看，疫情导致的求职进度延期是毕业生择业的主要障碍。华南农业大学就业报告显示，面对严峻复杂的就业形势，79.68%的毕业生均认为自身求职目前存在困难。毕业生反馈其择业阻碍主要是“因疫情影响，求职进度有所延期”。暨大2020届四成以上（45%）本科毕业生认为疫情对求职就业影响较大，毕业生认为求职就业是疫情影响的主要方面。其中80%的毕业生认为疫情影响求职、实习、面试进程；招聘岗位的减少、就业难度加大、薪资福利受影响也是疫情影响毕业生求职的主要方面。

　　为保障2020届毕业生充分和高质量就业，各个高校“各显神通”，推出多项推动就业创业工作举措。暨南大学在省内率先出台促进毕业生就业的校级行动计划；华南农业大学推出线上求职技能、就业心理咨询等系列云课堂助力毕业生顺利就业；广东外语外贸大学利用扁平化管理助力“一站式”就业服务……此外，各个高校都积极打通“线上+线下”多种渠道信息，为毕业生举办校园宣讲会、校企双选会等活动，助力毕业生顺利实现就业。

　　【记者】杜玮淦 钟哲 实习生张贝儿

编辑： 罗予岐

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