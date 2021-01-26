广州天河区公办小学如何转学？教育局发文明确

近日，天河区教育局发布了《关于规范天河区公办小学转学工作的通知》（简称《通知》），规范天河区公办小学转学流程。《通知》将于2021年3月1日起实施。

近日，天河区教育局发布了《关于规范天河区公办小学转学工作的通知》（简称《通知》），规范天河区公办小学转学流程。《通知》将于2021年3月1日起实施。

《通知》明确，转学实行学位统筹原则转学学位均为统筹安排，学校受理材料不代表能安排到对应学校；实行班额限定原则，小学各班班额不能超过45人；实行年级限定原则，小学起始年级第一学期和毕业年级第二学期的学生，原则上不予转学。

《通知》适用对象包括具有天河区户籍（含符合政策性照顾入学条件），因家庭迁移或其他正当理由确需转学的适龄儿童。申请时间方面，转学申请一般在学期结束前第三周的工作日内。

申请材料方面，须提供父（母）或其他法定监护人与其子女或被监护人同一户籍的居民户口簿。

须提供有效居住地证明，房产证或不动产权证、已收楼的一手商品房预售合同、宅基地证、集资房证明、拆迁安置协议、单位公房证明材料、房屋租赁登记备案证明（租期从递交转学申请的学年开始往后三年以上）等。

符合广州市政策性照顾入学条件的学生需提供相应的证明材料。

转学流程上，首先要提交申请。家长在规定时间内把申请材料交给实际居住地对应学校，可在天河门户网查看当年公办小学招生地段表和各校咨询电话。

随后，学校将进行审核。学校审核家长提交的申请材料，对符合转学条件的，报天河区教育局统筹安排公办小学学位。

接着，天河区教育局进行审核。转入学校递交相关转学材料到天河区教育局审核，天河区教育局按照以上转学原则进行审核、统筹。

最后，学校将通知录取结果。统筹结果由录取学校以电话、短信等方式通知学生家长。

【记者】马立敏