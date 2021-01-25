广东省教育厅厅长在两会现场透露：省实拟落户茂名办学

在建设教育强市、建设教育现代化先进市两项重点工作中，茂名走在了粤东粤西粤北地区各市的前列。

“景厅长，我代表未来的孩子们给您点赞，实在是太好了！”1月24日下午，在广东省十三届人大四次会议茂名代表团分组审议现场，广东省人大代表、省人大侨民宗委原副主任委员陈一珠向列席会议的广东省教育厅厅长景李虎“真情喊话”，引发在场代表们的热烈掌声。

“增加普通高中优质学位供给”被写进今年的广东省政府工作报告。在分组审议现场，景李虎透露，茂名滨海新区拟引进广东实验中学办学，为当地基础教育带来更多优质资源。“具体学段要茂名市与省实具体商量，应该是初中和高中都办，但一定是要办成高水平的公办学校。”

“茂名人口多、学生多，过去教育欠账多，这几年随着加大投入，很多学校在发生翻天覆地的变化。”省人大代表、茂南三高渔业发展有限公司总经理李瑞伟说。

景李虎在分组审议现场介绍，在建设教育强市、建设教育现代化先进市两项重点工作中，茂名走在了粤东粤西粤北地区各市的前列。“茂名的考生数量很多，与上海市相当，做好教育工作需要毅力和智慧。省教育厅愿意与茂名一起努力，有什么困难和问题我们就一起研究解决，相信茂名的教育事业一定会发展得越来越好。”景李虎说。

在分组审议现场，广东省人大代表、茂名市委书记许志晖建议增加对茂名市属高校的生均经费拨款，“为了支持省属高校广东石油化工学院的西城校区建设，茂名给了1500亩土地、整合资金18亿元，这些投入全部无偿给了学校。”

“近年来粤东粤西粤北地区新建高校的热情很高，但地市财政有一定困难。”景李虎回应称，一方面，粤东粤西粤北地区有一批省市共建的高校，原来生均经费由省、市各承担一部分，去年来已经转成由省里统一承担；另一方面，省教育厅正在对粤东粤西粤北地区12所公办市属高职院校进行测算，考虑将其转为省属，“假如这些学校的生均经费全部由省负担，得益最大的就是茂名，因为茂名有4所市属高职、4万多名学生。”

“这是一件值得做的事情。”景李虎进一步表示，如果这件事做好了，广东职业教育的质量会大幅提升，对当地产业发展会有很大帮助，经济社会发展都能从中受益。