荔湾：“教科信训评”打造学前教育品牌

除学前教育用地外，学前教育经费也是增加公办学位的重要硬件之一。

在广州市荔湾区繁华的上下九商圈，广州市荔湾区多宝路幼儿园的孩子们享有自己的一片“小天地”，能在软地和小土坡上玩起“小羊勇闯关”等足球游戏。园长林远明介绍，该园以足球游戏为特色，已经成功申报两个省级科研课题，园内全部教师都具备一定的足球素养，能辅导孩子做足球游戏。通过园际交流，这些优秀的教学经验走出荔湾，惠及贵州等地的更多孩子。

这是荔湾区打造学前教育品牌的一个小小缩影。近年来，荔湾教育通过教、科、信、训、评五大环节，促进学前教育内涵发展，为教师描画广阔的发展前景、增加其职业认同感和荣誉感，留住优质人才，协力打造学前教育品牌。

办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署。

早在2018年7月，广东省人民政府办公厅下发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》，提出到2020年全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上（简称“5080”）。南方+记者从广州市荔湾区教育局了解到，截至去年底，荔湾区已完成学前教育“5080”目标。

合理规划破除结构性学位紧缺

数据显示，目前荔湾区在园幼儿30922人，其中公办幼儿园在园幼儿15855人，占比51.27%；普惠性民办幼儿园在园幼儿9694人，普惠性幼儿园在园幼儿占比达82.62%，已完成“5080”目标。

从总量看，荔湾区学前教育学位一直供大于求，目前全区学位共34244个，仍有空余学位3322个。从结构分布看，荔湾的学位资源分布表现为北片密集、南片稀疏，存在一定的结构性学位紧缺问题。

为此，荔湾区教育局与广州市城市规划勘测设计研究院、中山大学制定了《荔湾区学前教育建设发展策略研究与布点规划及学前教育建设控制性导则规划》，合理预测学位需求和用地需求，促进了荔湾区学前教育资源优化配置。

广钢新城是荔湾区新的“人口增长极”，学前教育需求近年来大幅增加。该区域目前有中海青檬幼儿园、小绿堡保利曼城幼儿园和白鹤幼儿园等3所公办园，共提供1980个公办幼儿园学位。2021年还有位于海宁花园越海街的春禾幼儿园将开办，届时能提供600个学位，基本满足广钢新城内的学前教育需求。

荔湾区教育局四级调研员周美斌介绍，荔湾严格落实公建配套幼儿园与开发项目同步规划设计、同步配套建设、同步交付使用；鼓励教育部门办园通过举办分园，活用优质公办园的办园经验和优势；引进知名教育集团办学，实现管理、师资、设备等优质学前教育资源的复制和共享。

要提高公办、普惠性幼儿园在园幼儿比例，需要优化空间资源配置。荔湾积极通过满班扩容、改扩建增班、教育部门办园举办分园、探索举办公办性质幼儿园等多种方式，分类推进公办学位扩容和建设。

在鼓励举办普惠性民办幼儿园方面，荔湾制定《广州市荔湾区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理方案》，引导和扶持民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育。结合区情，探索荔湾区教育局举办的公办性质幼儿园建设，制定《关于印发广州市荔湾区进一步加快建设新型公办园实施方案的通知》，加大公办园建设和发展力度，截至目前已建成20所公办性质幼儿园，新增8250个公办学位。

除学前教育用地外，学前教育经费也是增加公办学位的重要硬件之一。

“荔湾新增教育经费向学前教育倾斜，建立健全幼儿园生均定额补助、学前教育生均公用经费拨款、学前教育资助等制度。”周美斌介绍，近4年荔湾对普惠性幼儿园共下达生均经费补助分别为2586.6842万元、4115.9085万元、4887.373万元和4511.0563万元。

联合优质资源构建一园一品牌

在广州市荔湾区协和幼儿园，孩子们能体验礼、智、创、乐、数、技这些“新六艺”对生活的浸润。该园体育教研组研发原创的三字经武术操，孩子可以边练边背；通过音乐欣赏，唤起孩子对美的追求；教会孩子适度使用信息化的工具，发展生活自理能力。

“未来将通过歌曲、游戏的浸润，而非灌输式的教学，让协和幼儿园出来的孩子都能背100首左右的古诗词。”园长姚万琼自豪地说。

立足粤港澳大湾区，荔湾区率先与中国教育科学研究院、广东学前教育学院、广州市教育研究院、广州市青少年宫等合作，启动并推进各实验区项目，并汲取深厚西关地域文化、融合社会主义核心价值观、运用大数据平台，将区域醒目课程、全阅读工程、学前教育资源库定位为荔湾学前教育三大品牌，借助中国教科院等高端智库，打造区域学前教育品牌，探索一园一品一课程，促进荔湾学前教育内涵发展。

自2013年起，荔湾将工作重点落实在提升办园软实力上，注重加强幼儿园课程建设。通过与中国教育科学院完成第一期合作，在“幼儿园文化提升项目”工程推动下，荔湾10间教育部门办幼儿园已率先整构起较为完整的各有其美的特色品牌，如协和幼儿园“和乐教育”、广雅幼儿园“雅乐教育”、芳村幼儿园“和芳教育”、芳村儿福幼“美趣教育”、梁家祠幼儿园“贤品教育”、桃源幼儿园“源乐教育”、一商幼儿园“童悦教育”、二商幼儿园“容爱教育”、上九路幼儿园“融乐美教育”、多宝路幼儿园“多宝教育”。

幼儿园围绕爱、乐、美、趣等主题词构建起的园本课程品牌文化构架，体现了尊重儿童、尊重教育、尊重生命的幼教精神，为其他幼儿园的文化建设发展提供了可总结、可借鉴、可复制、可推广的经验。

2020年荔湾学前教育承接中国教育部教育发展研究中心主办的第三届全国新样态学校分论坛，两个课题申报广东省“新课程”项目并成功立项，区域学前教育醒目课程获广州市教育教学成果奖，幼儿网络安全教育研修在广州市进行经验分享，举办荔湾区第三届学前教育区域课程展示活动，汇编荔湾区优质学前教育资源包……

丰硕的成果展现荔湾学前教育新风貌，让每一名幼儿共享荔湾优质资源，让每一名教师同唱荔湾好声音。

增强幼儿园教师职业认同感

前段时间，协和幼儿园迎来4名新入职的男教师。“孩子们的变化非常明显，更喜欢由男老师带着做游戏、做操，尤其是小男生们自然散发出勇敢、担当的气质。”姚万琼介绍，该园有教职工108人，近5年新入职教师44人，为该园3个园区的班额扩充提供师资支撑。荔湾区像协和幼儿园一样新聘任了不少新鲜血液，如何培养好新的一批结构合理、新老搭配的优质学前教师队伍，这关系到荔湾区学前教育保教质量的健康发展。

对此，荔湾区区域教研采取“1+3”蹲点教研的形式，即由区教研员与幼儿园双方共同确定一个急需解决的教研问题，通过区教研员组织集体教研、集体备课与微讲座三种方式，开展幼儿园的定点指导，并将发展经验进行提炼推广，实现以点带面的整体效应。

如在“停课不停教不停学”期间，以协和幼儿园为“1+3”蹲点园，根据幼儿园急需提高新入职教师课程实施能力，在落实防疫措施的基础上，分批、分层次地开展了38次的专题研训，指导区域新入职教师的课程构建与实施能力。

疫情延期开学期间，荔湾区教育发展研究院学前教育教学指导中心每周制定并推送《荔湾区关于区属幼儿园延期开学期间幼儿居家生活与学习指引的通知》，以周主题任务单形式，内容涵盖生理健康与心理健康两大维度，共推送15期，引领区域各幼儿园及教师思考幼儿居家学习的学习需要。

荔湾区还通过“区—片—园”三级管理教研网络模式教研模式，定期以10个片区为单位组织共同教研，通过资源共享、教师跟岗、送教上门的形式，实现全区幼儿园携手进步。

“教科信训评五位一体推进，让幼儿园教师们有了更深的职业认同感和职业荣誉感，让真正的人才留得住、干得好。”荔湾区教育发展研究院学前教育指导中心主任刘琨有感而发。