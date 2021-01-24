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初定2月下旬公布成绩！广东普通高考适应性测试将模拟录取

2021-01-24 08:56 来源：南方网
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　　1月23日，广东2021年普通高考适应性测试顺利开考，上午为语文科目，下午为数学科目。记者从广东省教育考试院了解到，广东适应性测试考试将于1月25日结束，初步定于2月下旬公布成绩。考试结束后，广东省教育考试院还将组织开展试卷扫描、统一评卷、模拟填报志愿以及模拟录取等后续工作，以便考生、中学和招生院校提前了解适应新高考考试招生模式，确保广东新高考平稳落地实施。

　　广东省教育考试院相关负责人介绍，首日考试，广东全省492个考点、2.2万多个考场秩序井然、考风考纪良好，没有新冠肺炎确诊病例、无症状感染者、核酸检测阳性考生和疑似病例，组考安全有序。

　　据悉，开展适应性测试是教育部统筹推进高考综合改革的重要部署，目的是让考生了解新高考的试卷结构、试题风格，检测新高考的组考能力，确保第三批八省市高考综合改革平稳落地。

　　广东省教育考试院相关负责人介绍，为确保适应性测试安全顺利实施，各地各部门高度重视，精心组织，全力以赴统筹抓好组考安全和疫情防控工作。

　　广东加强组织领导，全方位保障适应性测试实施。教育部门和考试招生机构发挥牵头作用，健全工作机制，召开工作视频调度会，印发考务和防疫文件，全方位做好组考工作；建立部门联动机制，协调卫生健康、公安等部门做好考点防疫、秩序维护等工作，确保防疫组考“双平安”。

　　同时，加强疫情防控，全力保障涉考人员生命安全与身体健康。出台《广东省2021年普通高考适应性测试防疫工作指引》，认真做好疫情防控各环节工作，确保万无一失。通过“粤康码”和信息申报，认真做好涉考人员考前14天身体健康监测，对发现的红码考生进行跟踪核查；加强对监考员和工作人员的防疫知识、技能及应急处置培训，加强考生防疫知识宣传；加强考生入场体温检测，配齐配足口罩等防疫物资，每天进行两三次考场通风、消毒；做好应急预案，每个地市准备1个隔离考点、若干个备用隔离考场，对发热等考生妥善安排，每个考点至少安排2名医护人员负责现场研判和处理突发事件。

　　广东加强考务管理，全流程不折不扣做好组考工作。组考工作完全按照正式高考标准进行全流程实操。考场按照高考模式实行全省统一编排，监考员和考试工作人员按照高考标准进行选聘、培训，严格按要求运输、存放、保管试卷，同时加强考生诚信教育和入场安全检查，营造良好的考风考纪氛围。

　　同时，广东加强宣传服务，全面营造安全温馨的考试环境。各地各考点坚持以生为本，为考生提供政策咨询、交通引导、食品安全、医疗卫生等方面的服务保障，特别是为考生提供口罩、洗手液等防疫物资，助其安全顺利参加考试。

　　【南方日报记者】马立敏

　　【通讯员】粤考宣

编辑： 黄绮铌

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