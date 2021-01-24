广东普通高考适应性测试难度如何？学生、老师这样说

1月23日，广东普通高考适应性测试开考。所有已参加广东省2021年普通高考报名，并选择了普通高考及普通高中学业水平考试选择考科目的考生，需参加适应性测试。适应性测试后，广东还将组织全省统一评卷、填报志愿等测试工作。

1月23日，广东普通高考适应性测试开考。所有已参加广东省2021年普通高考报名，并选择了普通高考及普通高中学业水平考试选择考科目的考生，需参加适应性测试。适应性测试后，广东还将组织全省统一评卷、填报志愿等测试工作。

考生：

试题难度适中也有新意

上午11时30分，语文科考试结束，试题难度如何？记者采访了学生、老师。

“语文卷试题难度适中。”华南师范大学附属中学高二学生聂同学参加了适应性测试。他说，自己已学习了高中的所有课程，其中部分为自学，将参加今年的高考，希望考取中国科学技术大学少年班。

“这次的作文结合时事，与抗美援朝有关。”广州市第六中学的杨同学说，作文以完成题目限定的任务为主，因此考生要“戴着镣铐跳舞”，在完成题目所设任务的同时发挥文采。她表示，语文试卷上出现了很多新内容，考到了新的小说体裁。

“心情比较平静，毕竟平时也经历过很多次模拟考。”广州市第六中学的梁同学认为这次考试的难度适中。她说，每次考试的题目都有其共性和特性，学校老师会根据题目的变化制定具体的复习方案。

华南师范大学附属中学高三学生高同学说，语文考试的试题比较常规，但也有一些题目比较创新，例如阅读题中有一道6分的小题要求考生以《一则新世说》为题评论阅读文本，她从来没有做过这种类型的题目，比较难作答。作文题则给了抗美援朝战争的相关材料，请学生围绕“铭记历史，迎接挑战”写作。

教师：

要答好时代给青年出的命题

“这次新高考适应性考试的语文试题整体呈现稳中有变的特点。”华南师范大学附属中学语文教师黄德初说，试题从价值观上来讲，还是以立德树人立意，引导广大考生铭记历史，迎接挑战，积极地回应社会给予当代青年的命题。其次，整份试卷也充分体现了中华优秀传统文化，文言文、古诗词、语言应用中体现出来的中华民族的使命担当和精神、天人合一的整体性思维和辩证性思维，都需要考生重点关注。

黄德初说，同时，整份试题依然考察语文学科素养，包括语言、思维、审美、文化的传承与理解等4个方面。语文作文依然是任务驱动型作文，变化的是情境材料，给的是抗美援朝这一伟大历史事件的材料。试题比较大的变化体现在语言运用、实用类文本上，但“万变不离其宗”，都是考察考生在具体的、真实的语言情境下对语言应用的能力。

“考生要关注重大的社会生活事件和热点前沿事件，这些都是时代给青年出的命题。”黄德初说，考生要从青年的角度出发，思考如何面对、解决这些命题，如何做新时代社会主义建设者和接班人，这是青年必备的素质，也是立德树人最真实的表现。

【南方日报记者】马立敏 实习生 潘宛晴 蔡楚萍