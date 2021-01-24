高考生全员参加！广东普通高考适应性测试开考

1月23日，广东普通高考适应性测试开考，华南师范大学附属中学考点的考生走入考点。

“同学，请出示你的健康表、准考证，测量体温……”1月23日，广东普通高考适应性测试开考，华南师范大学附属中学考点的考生走入考点。所有已参加广东省2021年普通高考报名，并选择了普通高考及普通高中学业水平考试选择考科目的考生，需参加适应性测试。适应性测试后，广东还将组织全省统一评卷、填报志愿等测试工作。

考生：

以平常心全力以赴

今年的高考生将是广东“新高考”首届考生。广东“新高考”为“3+1+2”模式，“3”是语文、数学、英语这3科必考科目；“1”是物理、历史选择1门作为选考科目；“2”是生物、化学、地理、政治中选择2门作为选考科目。志愿填报方式也发生变化，实行院校专业组投档，普通类本科专科批次分别设45个平行志愿。

“新高考”下，考生准备好了吗？

“现在已经进入充实的复习阶段，对于这次适应性测试，我将以平常心对待，以参加高考的姿态全力以赴。”华南师范大学附属中学学生叶同学说，作为广东新高考第一届考生，自己已经了解了一些考试变化情况和志愿填报事项，希望通过适应性考试查漏补缺，更好地开展接下来的复习。

在广州市铁一中学考点考试的陈同学说，她选择的是历史、化学、生物3个选考科目，虽然之前学校老师已经讲解过考试模式，但她还是有些紧张。目前她还没有具体的就业方向想法。

“现在英语作文新增了读后续写新题型，对行文的连贯性要求较高，我们在考场上要花更多的时间来完成作文。”广州市培才高级中学的吴同学认为，这次适应性考试对各所大学的招生和学生的后期备考都有试水的作用。吴同学选择了物理、生物、地理三科，打算高考后报读风景园林专业，未来想从事建筑设计方面的工作。为了这次考试，她制定了复习计划，但基本上是跟着学校老师的复习节奏走。

广州市培才高级中学特长生卜同学的选考科目是历史、地理和政治，目标大学是武汉体育学院。他认为这次考试可以帮助高三学生充分了解自己的水平。“这次考试是八省联考，相对以往省内的模拟考规模更大，参考意义也更大。”卜同学表示，因高一、高二时训练的是旧题型，新高考刚开始实施时，同学们不太适应，但现在大家已基本熟悉新模式。

考场：

以高考标准做好疫情防控工作

常态化疫情防控下，广东发布《2021年普通高考适应性测试防疫注意事项》。要求1月9日起，对所有考生实行考前连续14天健康监测，明确考场防疫要求。

广州市铁一中学校长助理许树新说，铁一中学考点共有700多名学生，包括本校、外校学生。为做好疫情防控工作，学生进入考场前，需要提交14天健康情况登记表，出示粤康码并测量体温。学生需刷脸或刷身份证进入考场，监考老师须全程佩戴口罩。

许树新介绍，广州为低风险地区，考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否继续佩戴。若要继续佩戴，须更换为考场的备用口罩。另外，对于体温过高的考生，学校将启用备用考场供其使用。每天傍晚，学校会对考场进行常规消毒。

“学校会组织高三班主任提前了解、熟悉新高考的相关政策和具体做法，研讨后续对学生的指导方案；同时请学生、家长提前了解相关大学和专业，做好准备。”许树新说，本次适应性测试有全程模拟新高考的作用，学生可以根据考试情况自我评估，有利于其后期备考，明确目标和方向。对于新高考，建议学生目前先把重心放在备考上，学校将在高考后指导学生填报志愿的技术性、策略性问题。

中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民说，广东普通高考适应性测试有利于学生、老师整体模拟适应“新高考”的题型、题量、命题走向，更好地理解“新高考”下的考试招生模式，是一次难得的实战体验。“以往是各个地市自己举行模拟考试，广东全省范围的高考适应性测试尚属首次。”吴颖民说。

“高考适应性测试的主要功能在于让考生了解自己的备考情况、新高考的志愿填报情况，考生要以平常心对待。”吴颖民说，高考适应性测试后，考生还有4个多月的备考时间，可以根据考试情况查漏补缺，保持积极的心态备考。

【南方日报记者】马立敏 实习生 潘宛晴 蔡楚萍