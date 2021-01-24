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我省2021年普通高考术科统考考试工作圆满结束

2021-01-24 08:56 来源：南方网
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　　1月22日，随着我省2021年普通高考体育和舞蹈术科统考考试的结束，我省2021年普通高考所有术科统考考试工作正式圆满结束。

　　我省2021年普通高考术科统考共有6类，分为体育和艺术类术科统考，其中艺术类术科统考包括美术、书法、广播电视编导、音乐和舞蹈。美术、书法和广播电视编导术科统考已于2020年12月6日结束，成绩也已在1月上旬公布。体育术科统考于1月13日开始，考试地点设在广州体育学院。音乐和舞蹈术科统考分别于1月9日和19日开始，考试地点均设在星海音乐学院（大学城校区）。据统计，我省参加术科统考的考生人数大约为7.4万人。

　　今年我省术科统考受疫情原因，组考难度很大，尤其近期国内疫情有所反弹，给音乐、舞蹈和体育术科统考考试工作带来一定影响。省教育考试院和各考点通力配合，克服各种困难，严格执行各项疫情防控要求，对各项考务环节进行细化，为考生提供“暖心”服务，确保了各项考试顺利完成。考试期间，监考员、考官和考务工作人员认真负责，考场秩序良好，考生都能诚信应考，各项考试公平有序。我省未有一名考生因为疫情原因缺考，音乐、舞蹈和体育术科统考考试未有一例考生违纪作弊现象发生。广州体育学院考点免费安排车辆接送发热考生进行核酸检验，免费为等候核酸检验结果的考生提供饮食。星海音乐学院（大学城校区）考点首次组织视障考生参加音乐术科统考考试，在视唱、机考和面试环节为视障考生提供合理便利。

　　根据工作安排，我省音乐、舞蹈、体育术科统考成绩将于2月上旬公布，届时请广大考生密切留意我院官微和官网相关信息。

　　【来源】广东省教育考试院

编辑： 黄绮铌

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