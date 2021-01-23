这些分你原本可以不扣！省实老师教你考场上必备的3点答题技巧

对于考生来说，可以熟悉和模拟试题的风格、难度以及考试的时间安排，同时了解自身复习的情况查缺补漏。对于家长来说，可以开始了解和收集填志愿的政策、学校及专业的资料，还可以进一步与孩子加强沟通，为6月的高考做好准备。

这周六，高三考生的新高考首场考试——适应性考试就要开考了！

这次考试非常重要！

对于考生来说，可以熟悉和模拟试题的风格、难度以及考试的时间安排，同时了解自身复习的情况查缺补漏。对于家长来说，可以开始了解和收集填志愿的政策、学校及专业的资料，还可以进一步与孩子加强沟通，为6月的高考做好准备。

这个阶段家长们可以与孩子一起调整和优化在考场上的一些细节，帮助孩子更好地发挥出水准。广东实验中学蓝敏老师在线上沙龙为大家带来了相关分享：

1.找准关键点，用“框框”审题

“这道题其实我会做，但没得满分”

“试卷发下来后，才发现我看漏了一个条件”

“啊？原来题目是要选不正确的，我当时怎么就选了正确的”

……

对于这样的失分，家长该怎么教我们的孩子呢？要学会善于审题，抓关键。看题的时候拿只笔，在阅读的时候就把题目上面的关键点圈出来，等一下解答这个问题的时候，你一定要核对一下你圈出来的这些关键点是不是全部都用上了？比如说正确/不正确，哪些不是/是等等这些关键点，应该在答题的时候特别留意。

还有对于一些比较难的理科题，我们框出来的条件可能挺多，那么在解答的时候一定要核对一下是不是框出来的每一个条件你都用到了，如果你没用到的话，是什么原因可以不要用这个条件。它是一个坑故意来混淆你视线？还是说你考虑可能有一点不太对？所以如果你把这些关键点全部画出来了，可以帮助你在解答的时候更加准确，可能会避免一些粗心大意导致的失分。

2.巧用草稿纸，避免不必要失分

草稿纸其实是很多同学粗心大意的根源。有些同学打草稿的时候，一开始老师发了一张草稿纸空的地方比较多，所以他就比较随意的打草稿，随着题目演算量越来越大，草稿纸不够用了，变得很窄或是要翻页，他就要从一个地方移到另外一个地方来打草稿，这样其实就增加了孩子看错题、看错书、算错题的机率。

我给大家教一个很简单的小方法，草稿纸发下来之后，马上把它们进行一个折叠分区，对折后，再折成一些小块。这样子草稿纸可能你手上的草稿纸就会几个小小的区域，打开之后，我们每一道题在1个小区域里面去演算。

这样一方面可以防止找题目时，找来找去找错了，因为你做题是在不同的区域；第二个也方便你待会要是有一些题目拿捏得不是特别准，想回来复核检查的时候，它就比较容易找得到，而且一个题目在一个区域，它的演算准确率是更高一些的。

3.掌握快速复核法，精准答题

“我明明这个题目算对了，在草稿纸都算出来是B了，但我也不知道为什么填在答题卡上，我竟然填涂了一个D。三分的题就这么丢了，我觉得非常不甘心。”

“我上一步算对了，可是下一步的时候算错了一个数，然后我就一直沿着这个错误算下去，把错误答案直接写在考卷上了，这就非常的不划算。”

明明我们会做的，但还是丢分了，怎么办？有一个方法叫做快速复合法。怎么叫快速复合？希望大家在从试卷写向答题卡，或从试卷写上草稿纸的时候，学会从上到下、从左到右之后，反过来又从下到上，从右到左的视线回跳一下。

比如说这道题我抄到答题卡，抄到草稿纸上了，然后我还要从草稿纸上回来复核一下，我抄对了没有？然后ABCD的答案，我写在答题卡上了，我要回头看一下我在试卷上是不是真的写的是B还 是一个D，这么反复的复核，花的时间并不多，但有时候它可以帮助我们避免很多类似粗心大意的答案。

出品:南方青春高考季