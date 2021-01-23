清远英德引进首所本科高校

英德第一所本科高校，建成后不仅将带动英德教育事业的发展，还将促进英德市区“东拓西优”战略的实施，大大提升英德的城市知名度和影响力。

1月21日上午，英德市人民政府与中国领航科教集团有限公司签订投资合作框架协议，双方将合作创办广东航空航天科技职业大学（筹），培养航天航空、新能源、新材料、人工智能、科技创新类人才。该校是英德第一所本科高校，建成后不仅将带动英德教育事业的发展，还将促进英德市区“东拓西优”战略的实施，大大提升英德的城市知名度和影响力。

该校选址英德市大站镇，计划以科教兴粤、科技强市、支持大湾区经济社会发展为目标，建设全国一流公益性民办本科高等院校。项目总投资26亿元以上人民币，用地约1600亩。学校计划分两期建设，首期建成后三年内招生规模不少于9000至12000人，根据教育厅招生指标充足可以上升；二期建成后两年内总招生规模不少于20000人，包括专科7800人、本科12000人、研究生200人。项目建成招生后，在同等条件下优先招收录用符合条件的清远籍学生，对于贫困生按照有关政策给予关心帮助优待。

据了解，继广东航空航天科技职业大学（筹）项目落地英德东岸新城后，未来英德还将规划建设更多优质教育项目，强化东岸新城教育功能，将东岸新城打造成集高等教育、文化特色、酒店商旅于一体的大型文旅综合体，推动市区形成“一江两岸”发展格局，引领带动英德教育事业加快高质量发展。

南方日报记者 焦莹 通讯员 谭红燕