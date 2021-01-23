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广州实现中小学校医配备全覆盖

2021-01-23 09:01 来源：南方日报
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　　1月21日，记者从广州市教育局获悉，广州校医配备率、配备合格率均已达100%，率先在全省实现了全市中小学校校医配备全覆盖。

　　学校是人群高度密集的场所，新冠肺炎疫情暴发以来，校医作为校园疫情防控的重要成员，对建设平安校园发挥着关键性作用。然而，校医作为学校后勤辅助人员，因工资待遇偏低、缺乏临床实践和个人发展晋升渠道等原因，长期面临“找不到，留不住”的困境。2016年，广州中小学校校医配备率为45.0%，符合600∶1标准配备合格率仅为24.3%。

　　如何解决难题？广州市教育局相关负责人介绍，引进人才是破局切入口。广州市教育局积极与卫生健康部门协作，充分整合资源，逐渐探索出多渠道配备校医新途径，包括购买服务、社区派驻、专业托管、自主招聘等。目前多渠道配备校医的新局面基本形成，为提升学生体质健康水平、有序开展学校卫生与健康教育工作提供了有力保障。

　　其中，白云、增城、黄埔、南沙、花都5个区公办中小学校采取“学校向医疗卫生机构购买服务，由医疗卫生机构派驻卫生专业技术人员到学校担任校医”的配备模式，打破校医配备僵局；荔湾、越秀、番禺、从化四区，通过落实财政经费和编制保障，推进区校采取统一招聘或自主招聘方式，解决校医配备不足、区域内配备不均的问题。

　　南方日报记者 马立敏 实习生 杨薇 通讯员 穗教宣

编辑： 罗予岐

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