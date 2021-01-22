广东省深化中等职业学校教师职称制度改革工作部署会召开

会议深入学习中等职业学校教师职称制度改革有关精神，解读《广东省中等职业学校教师职称制度改革实施方案》.

1月21日上午，省教育厅、省人力资源社会保障厅组织召开广东省深化中等职业学校教师职称制度改革工作部署会。会议深入学习中等职业学校教师职称制度改革有关精神，解读《广东省中等职业学校教师职称制度改革实施方案》，部署中等职业学校教师职称制度改革有关工作。

省人力资源社会保障厅二级巡视员魏建文在讲话中强调，深化中职学校教师职称制度改革是践行习总书记赋予广东总定位总目标的具体体现，是提升我省教育治理能力和水平、健全教育领域人才评价体系的内在要求，是构建我省新时代专技人才职称制度体系的重要内容。准确把握深化中等职业学校教师职称制度改革的关键在于重点健全制度设置、突出完善评价指标、改革创新实施举措、着重把握关键环节。在认真做好中等职业学校教师职称制度改革工作中，要加强组织领导、健全分层负责工作机制，加强部署实施、推动改革落地见效，加强宣传引导、营造良好改革氛围。

省教育厅党组成员、主任督学李璧亮就中职学校教师职称制度改革工作谈了三点意见。一是进一步提高对职称制度改革的认识。深化职称制度改革是中央的明确要求，完善教师职称评价机制是促进教师专业发展的现实需要，中职学校教师职称制度改革是落实人才评价自主权的重要举措。二是抓住关键，全面推进中职学校教师职称制度改革。要立足专业发展，建立健全中职学校教师发展通道，要突出实绩导向，完善教师评价标准与评价机制。要统筹推进人事制度改革，实现职称评审与岗位设置的有效衔接。三是狠抓落实，确保改革工作平稳顺利实施。各地各校要深刻领会改革工作的精神实质和政策要求，建立健全推进改革工作的运行机制和协调机制，深入落实改革的各项要求和各项任务，大力营造改革工作的和谐环境和良好氛围。

省教育厅师资管理处处长龙海山围绕健全制度体系、完善评价标准、创新评价机制、实现职称评审与岗位聘用有效衔接等方面，对《广东省深化中等职业学校教师职称制度改革实施方案》进行了重点解读。

会议在省教育厅设置主会场，在各地市教育局设置分会场。广州市、深圳市分别在分会场介绍了本市教师职称评审经验和中职学校教师职称改革下一步工作思路。

省人力资源社会保障厅、省教育厅有关处室，省教研院，各地市教育局、人力资源社会保障局及有关学校负责同志参加了会议。