广东省召开2021年普通高考适应性测试工作视频调度会

广东省召开2021年普通高考适应性测试考试安全工作视频调度会，对组考和防疫工作进行动员和部署。

1月19日下午，广东省召开2021年普通高考适应性测试考试安全工作视频调度会，对组考和防疫工作进行动员和部署。

会议强调，2021年普通高考适应性测试考试将于1月23至25日开展，各地各考点要高度重视，统一思想，统筹抓好适应性测试组考安全和疫情防控工作。一是提升政治站位，充分认识到适应性测试工作的重要性；二是认清形势，深刻认识到适应性测试组考工作的新挑战。

会议要求，各地各考点要高度重视适应性测试防疫工作，采取最严防疫举措，全面落实落细落小，全力以赴确保涉考人员生命安全和身体健康。一是加强组织领导，充分发挥联席会议的机制作用，形成工作合力；二是加强健康监测，对所有考生实行考前连续14天健康监测，精准掌握每一名考生健康状况；三是加强防疫宣传与培训，确保每名工作人员都熟悉掌握防疫基本技能和考点内处置流程；四是加强防疫管理，考点入口设置体温检测通道，配置体温检测设备，考生进入考点时，要佩戴口罩，并逐一检测体温；五是加强应急处置，做好应急预案，开展应急演练。

会议要求，各地各考点要按照正式高考标准，切实做好适应性测试场地、人员设备等各项准备工作，精心组织实施好考试，确保安全有序。一是不折不扣做好全流程组考工作；二是做好考点的设置及考场编排工作；三是做好考试工作人员的选聘和培训工作；四是做好试卷领取、运送、保管相关工作；五是做好适应性测试保障工作。

省教育厅、省卫生健康委和省教育考试院相关负责同志在主会场参会，各地市教育局、卫生健康局和招生考试机构相关负责同志在分会场参会。汕头、佛山、茂名、清远、东莞市汇报了适应性测试组考准备工作和疫情防控情况。

来源：广东省教育考试院