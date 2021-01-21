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广东所有学校食堂一起达成了这个小目标

2021-01-21 08:21 来源：南方日报
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　　智慧监管让校园食品安全再升级。1月18日，记者从广东省市场监管局获悉，截至2020年11月30日，全省26700家学校食堂全部建成“互联网+明厨亮灶”，覆盖率达100%，提前完成民生实事目标任务，有效提升了广东省校园食品安全智慧化监管和社会共治水平，在全国率先实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”全省全覆盖。

　　强化检查督导 “线上+线下”核查

　　“为了在时间期限内高质量完成任务，让孩子吃得更放心，作为牵头部门，我们多次召开专题会议、系统会议，部署、协调、推动建设工作，对工作进度每半月对表，及时与各地市交流工作情况，对滞后地区实地指导对标。”据省市场监管局相关负责人介绍，改局联合省教育厅、省人力资源和社会保障厅等部门制定工作方案，明确职责分工，形成工作强大合力，每半月收集各地建设工作情况，梳理典型经验做法，指出建设过程中存在的问题，对进度落后的地市开展通报提醒，压实工作责任。

　　同时，省市场监管局创新“线上+线下”核查形式，通过随机登录各地监管平台或APP，查看当地学校食堂在线情况以及平台运行情况，对照各地报送的覆盖率情况进行核查，发现问题及时反馈相关地市，督促抓好整改落实。对网上随机抽查发现问题较多的地区和学校，联合省教育厅、省卫生健康委、省公安厅、省人力资源和社会保障厅等部门开展靶向飞行检查。

　　此外，针对至去年11月中旬仍有8个市共1163家学校食堂未建成“互联网+明厨亮灶”的情况，省市场监管局全力组织8个市集中攻坚，对8市工作情况进行每日通报，督促加大工作力度，加快工作进度，确保建设任务得到全面完成。

　　立足智慧监管：AI识别、实时抓拍

　　在校园食品安全监管方式创新上，广东持续走在全国前列。

　　“我们立足探索食品经营安全监管的信息化、智能化，注重构建上下一体的全省市场监管系统学校食堂‘互联网+明厨亮灶’智慧监管体系。”据省市场监管局介绍，在规章制度方面，该局制定了《广东省学校食堂“互联网+明厨亮灶”平台建设指南》《“互联网+明厨亮灶”省市级平台对接数据标准》，为各地开展市级监管平台建设、省市级平台数据对接以及学校食堂“互联网+明厨亮灶”的软硬件配置提供指引和参照。目前，全省21个地级及以上市均已建成学校食堂“互联网+明厨亮灶”平台并投入使用。

　　同时，推动省级学校食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台建设，汇集全省各地学校食堂监管数据，实时调取抽查学校食堂运营情况，开展学校餐食制作过程风险分析，对违规行为进行AI识别、实时抓拍，实现对学校食堂食品安全的智慧监管。通过推动学校食堂“互联网+明厨亮灶”及其系统建设，帮助监管人员发现和解决安全隐患，解决基层人手少任务重的难题，提升监管效能。

　　目前，深圳、佛山、韶关、中山、江门等率先建成学校食堂“互联网+明厨亮灶”系统的地市先行先试，利用“互联网+明厨亮灶”系统在春季学生返校、中高考期间以及秋季开学期间开展学校食品安全的全方位、全覆盖、不间断的网上巡查、风险预警，指导学校食堂开展每日巡查，引导家长代表参与监督，推动社会共同监督、共同治理。

　　截至2020年12月底，全省各地巡查发现问题11815个，下发限期整改通知书4875份，督促完成整改任务的学校食堂3240家。

　　南方日报记者　王佳欣

　　通讯员　粤市监

编辑： 罗予岐

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