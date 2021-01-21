中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学今年9月开门纳新

以“博士课堂”为拳头产品，常态化、制度化、课程化开设高端科学课程，积极探索构建科学与基础教育创新融合的特色办学模式，在培养创新型科技后备人才的道路上借智发展，先行先试，给予学生大科学大视野。

深入浅出地讲解声、光、电、基因、现代遥感技术，通过趣味实验将各种科学知识清晰地摆在眼前，当孩童时期的一个个疑问在课堂中被迎刃而解，伴随着的便是学生被引爆的求知欲、对科学的无限向往……“引爆点”由谁点起？今年9月将开门纳新的中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学（下称“中科附高”）给出的回答便是：“博士课堂”。

当下，时代发展强烈呼唤科创教育，高尖端人才进课堂的浪潮也越涌越高，作为深圳市首家以“国字号”冠名的公办普通高中，中科附高一出生便奠定了其高端引领的办学之路。

2018年11月，深圳市人民政府与中国科学院签署协议书，依托中国科学院深圳先进技术研究院（下称“中科先进院”）建设中国科学院深圳理工大学（暂定名，下称“中科院深理工”）。尔后，深圳市光明区政府与中科院深理工达成合作共建中科附高。可以说，中科附高是站在巨人肩膀上生长。

如何用好“名门”这座富矿？中科附高提出“开门办学、资源共享”的办学原则，以“博士课堂”为拳头产品，常态化、制度化、课程化开设高端科学课程，积极探索构建科学与基础教育创新融合的特色办学模式，在培养创新型科技后备人才的道路上借智发展，先行先试，给予学生大科学大视野。

五年实践 精彩绽放

用孩子听得懂的语言讲科学

人们总说实践出真知，对于一所新学校，或许你会疑问，“博士课堂”这样的前沿事物是否能迅速被学生接受，但事实上，实践早在5年前就已经展开，并取得了丰硕成果。

作为一个以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微创新体系，2016年，中科先进院与南山区政府合作共建中国科学院深圳先进技术研究院实验学校（下称“中科先进院实验学校”），并积极构筑以“博士课堂”为代表的“科学+”校本课程体系，成为高端科学资源落地小学和初中的有益尝试。而中科附高，同样依托中科先进院人力物力平台，在中科院深理工的加持下，让高端科学资源落地高中。

磁悬浮列车是怎么动起来的，与绿皮火车、高铁运行机制有何不同？风筝为什么能飞起来，飞机飞行的原理和风筝起飞的原理是一样的吗？在中科先进院实验学校等“博士课堂”中，这样的科学课题屡见不鲜。

自2016年建校至今，中科先进院实验学校在中科先进院的大力支持下，推动《机器人能梦到电子羊吗》《机器是怎样识别物体的》《将病毒变成科学研究的有力武器》等内容深入1—8年级课堂。目前，中科先进院已有超过73位博士教师参与该校“博士课堂”，他们均为在站博士后或助理研究员、副研究员。这些博士教师按教育部科学课门类完成了70余门前沿科学课程的开发，上课逾962节，课程设计有趣生动，知识点准确，对教学大纲及学校科学课程形成了有益的支持和补充。

值得一提的是，深圳市南山区从2018年设立“科学传播贡献奖”（每届5人），中科先进院“博士课堂”团队教师已经连续3年（2018年、2019年、2020年）包揽全部奖项。

“当神秘的博士站在学生面前时，本身就已经激发了他们的好奇心。”在中科先进院实验学校校长宋如郊看来，博士给孩子们上课，另一种意义在于树立榜样的力量，当博士老师在课堂上穿插讲述自己的学习工作经历时，马上就能成为孩子眼中的“明星”，让他们心中那颗向往学习、向往科学的种子发芽、成长。

五年实践，一条“教研说课+专业培训+考核交流+评优迭代”的博士教师选拔和培训机制的有效路径已然成型，在得天独厚的优势下，“博士课堂”来到高中怎能没有底气！

优化升级 综合发展

一所新型实验高中呼之欲出

“双区”驱动的新形势给中科附高的建设和发展带来了良好机遇，中科先进院丰厚的科学资源和良好的科普传播工作机制也正为中科附高的科学素养课程提供坚实的基础。

“在小学初中都能真实落地，高中就更不成问题了！”五年的“博士课堂”历练也让博士老师们更自信、更从容。目前，数十位曾经参加过中科先进院实验学校“博士课堂”的博士老师正积极开发与培养未来人才相适应的高中课程。

当然，中科附高的魅力不止于此。作为继中国科学技术大学、中国科学院大学、上海科技大学之后中国科学院体系中定位研究型大学的“新星”，中科院深理工也将以丰厚高端的科学资源，为中科附高的高端科学资源科普化学习提供有力的保障。学校将在课程设置方面先行先试，积极对接中科院深理工的优质科技资源，着眼于拔尖创新人才的早期识别和培养，探索实施“1+1”学伴计划，推动高端实验室的早期介入。

有资源，有规划，有经验，得益于中科先进院和中科院深理工的大力支持，得益于中科先进院实验学校5年来的有效尝试，中科附高未来将着力发展高端科学特色教育，让学生把基础知识学习和高端前沿运用有机结合，通过散点式课程、直线性课程和螺旋式课程的创新设计，将“博士课堂”高端科学资源与高中数学、物理、化学、生物等学习相融合，开发基础学科知识点学习与高端前沿科学发展互通的合理路径，高效推进国家课程与特色课程的有机链接。以更高端、更开阔的视野关照基础学科知识的学习和思考，建立大科学视野，切实提高学习的有效性，促进学生的综合发展。

据了解，中科附高的“博士课堂”将编入课表，真正做到常态化、制度化、课程化，切实推动高端资源科普化，做有高度有实效的科学教育。一所培养拔尖创新型科技后备人才新型实验高中呼之欲出。

博士说

周小龙 带领学生“造钻石”

毕业于日本国立长冈技术科学大学的周小龙博士来自中科院深圳先进院集成技术研究所，其科研方向是碳材料与储能器件，他计划在高中“博士课堂”中带领学生“造钻石”。

“造钻石”听起来很难，但在周小龙看来，其实对接的就是高中化学同素异形体及材料的物理化学性质、物理课堂上等离子及能量转换等概念，这些都是基于高中物理化学课堂中基础知识的实践研发。

“如果单纯进行知识学习，未免会让学生觉得枯燥晦涩，但通过生动实际的实验视频展示，可以带领学生感受以头发、甲烷等原料，通过物理化学的方法制造钻石的乐趣，让学生以更直观的方式感受知识的力量。”周小龙说，希望通过带领学生“造钻石”来让学生明白，目前所有的高端前沿的科学技术，都是植根于我们课堂所学的基础知识，“我要让学生看到，学习知识是有用的！再先进的技术，再高端的研究，也都是基于对基础知识的学习！”

谷飞飞 让学生感受立体视觉的神奇

同样来自中科先进院集成技术研究所的谷飞飞博士将带领学生感受神奇的立体视觉，毕业于西安交通大学的她主要研究方向为光学测量与三维视觉。

“3D人脸识别技术，机器人三维视觉、无人驾驶SLAM（即时定位与地图构建）、无人机导航，这些当下最先进的科技其实追其溯源是高中物理的光学成像模型等光学知识和数学的立体几何等知识。”谷飞飞表示，在“博士课堂”上，自己将带领学生通过双目三角测量技术的原理展示和测量仪器的自主制作，让学生体验机器视觉在AR/VR、智能制造、机器人等领域的广泛前沿应用。“这样一来，他们在看到智能机器人像人一样从事各类作业时，不仅能知其然，更能知其所以然。”