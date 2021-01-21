公办园在园幼儿占比超五成，怎么做到的？

广州学前教育体量大，入学需求多样化，如何保障好学前教育用地很关键。

华南师大教育黄埔区华贝幼儿园的家长发现，该幼儿园从民办园转为公办园后，保教费减少了千余元，还投入760万元改造，环境焕然一新。

办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署。但从大城市的学前教育资源来看，质优价廉的公办园一位难求，虚位以待的民办园收费贵，这一难题怎么解？

早在2018年7月，广东省人民政府办公厅下发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》，提出到2020年全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上（简称“5080”）。近日，记者从广州市教育局了解到，截至去年底，广州11个区均已完成学前教育“5080”目标。

作为国家中心城市、广东省会城市，广州如何加快促进学前教育普惠健康发展，破解“入园难”“入园贵”难题？

焦点一

怎么保障学前教育用地？

要增加公办、普惠性幼儿园在园幼儿比例，首要任务是在寸土寸金的广州，保障学前教育用地，具体怎么做？

广州学前教育体量大，入学需求多样化，如何保障好学前教育用地很关键。

“广州在全国率先试点‘多规合一’，将城市空间、城市建设、教育供给配置等统筹规划，保障教育用地。”广州市教育局副局长陈敏生介绍。

广州编制《广州市基础教育设施发展策略研究与布点规划（2019—2035年）》，各区以区为单位编制幼儿园近期建设专项规划，结合片区规划推动落地实施，指导各区“一区一策”制定应对“全面二孩”入园问题的具体举措和学位增长计划。

广州开展居住区配套教育设施的建设、移交和使用专项整治工作，加快解决居住区配套基础教育设施历史遗留问题，抓好新建居住区配套教育设施“同步设计、同步建设、同步竣工、同步交付”。据不完全统计，近四年已建设移交居住区教育配套设施349所，极大地缓和了居住区的入学需求。

南沙是新建居住区较多的区之一。“我们通过建立资源预警机制、动态修编规划、提速新园建设、扩容老园规模等多种方式，近3年新增公办园30个园区，新增公办学位12295个，公办幼儿园从新区成立时的2所增至45所（68个园区）。”该区教育局四级调研员陈咏梅说。

黄埔区近3年将有66条村需进行改造，近日，该区出台“教育配套6条”支持旧村改造攻坚任务。该区教育局副局长许卫民介绍，在项目工程整体规划上，区教育局与区城市更新局和各街（镇）密切沟通，建议以“缓拆、先建”的原则做好幼儿园规划，优先配套建造幼儿园。

截至2019学年度，广州共有1966所幼儿园，在园幼儿数52.76万人。对比2015学年度，该市新增幼儿园300所，占地面积增加154.5万平方米。

地有了，钱怎么办？

广州稳步提高对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的财政支持标准，发挥财政资金的激励导向作用。2017年至2019年，广州幼儿园财政投入分别为19.67亿元、24.16亿元和28.9亿元，三年来共投入财政资金72.73亿元。

市级的财政资金，发挥了杠杆作用，撬动了区一级更多资金的投入。

“荔湾新增教育经费向学前教育倾斜，建立健全幼儿园生均定额补助、学前教育生均公用经费拨款、学前教育资助等制度。”该区教育局四级调研员周美斌介绍，近4年荔湾对普惠性幼儿园下达生均经费补助总计达1.61亿元。

焦点二

如何增加公办幼儿园？

长期以来，公办幼儿园学位“僧多粥少”，一位难求；优质民办幼儿园收费高，成为家长的“痛点”。如何解决？

为了解决这个难题，广州整合盘活资源，新建改建扩建一批公办幼儿园，不断扩充公办学前教育资源。

去年，广州多个区的公办园再次增量扩容。天河区新增了18所公办幼儿园；番禺区2020年新增公办幼儿园50所，新增公办学位19020个，新开办广东女子职业技术学院番禺附属幼儿园、广钢亚运城幼儿园等公办幼儿园；黄埔区财政投入3300余万元建设开办教育部门办幼儿园科学城第一幼儿园。

广州市天河区金穗幼儿园（花城园区）目前在园人数已达198人，缓解了珠江新城片区部分适龄幼儿的入园压力。据天河区教育局副局长王建辉介绍，2017年至2020年新开办了35个教育部门办幼儿园园区，所有园区都由区内省、市一级教育部门办幼儿园开办，连同新增的其他各类公办幼儿园，共计增加优质公办学位约13500个，推动天河区学前教育优质均衡发展。

除了新办园，多区的公办幼儿园深挖潜能，扩招班额。

广州市第一幼儿园党委书记于美华介绍，2019年该园扩招了1个班，2020年又继续扩招1个班，2021年计划再扩1个小班；荔湾区多宝路幼儿园园长林远明介绍，该园2018年在园幼儿365人，截至2020年在园幼儿380人，2021年争取继续扩招，把在园幼儿数提到400人左右；黄埔区公办幼儿园通过改扩建、提高班额上限方式，增加公办学位近2800个。

“多措并举下，广州普惠性学前教育资源供给不断扩大。”陈敏生介绍。

广州鼓励多元办园，完善多元办园体制，提高普惠性幼儿园生均定额补助标准，健全市本级学前教育专项经费奖补机制，鼓励支持城镇街道、村集体、有实力的国有企事业单位、机关，特别是普通高等学校创新模式举办公办幼儿园。截至2020年12月底，公办园在园幼儿占比达51.1%，比2015学年度增加17.6个百分点。

不久前，广东女子职业技术学院番禺附属幼儿园开园。这所幼儿园是番禺第一所政校合作举办的幼儿园，由广东女子职业技术学院与番禺区教育局共管共建，双方将通过“校地共管、品牌共用、人才共育、课题共研、特色共创”的方式为幼儿园的发展提供保障。

2019年9月至12月，广钢和苑幼儿园、广钢科城幼儿园、广钢华标幼儿园所等6所公办园在黄埔开学，办园单位均为国有企业。广钢和苑幼儿园园长陈少娟介绍，广钢和苑幼儿园将借鉴广钢幼儿园63年的办园经验，致力为幼儿提供公平而有质量的教育。

黄埔区还将新建小区配套园和到期回收的小区配套园通过招投标办成各类公办幼儿园，包括启航幼儿园、广钢雍景湾幼儿园、华弘幼儿园、华贝幼儿园等。

但多元办园先前存在着一些难点。集体办幼儿园虽纳入公办幼儿园范围，但一直未能办理事业单位法人登记手续，只拿到“出生证”，拿不到“身份证”，成为困扰多年的难题。

番禺区教育局副局长曾伟杰说，经区委编办、区事业单位登记管理局与区教育局的多方协调，依据“国有资产包括全部或者部分使用国有资产，资产形态包括有形资产和无形资产”等原则和严格审核把关的要求，2019年12月番禺在全省率先为化龙镇实验幼儿园办理事业单位法人登记手续，解决了村集体办园事业单位登记难的问题。至今，番禺区已有38所村集体的公办幼儿园办理了事业单位法人登记。

焦点三

民办园怎么转公转普惠？

有人存在疑问，民办转公办、转普惠，意味着民办幼儿园赖以生存的保教费降低。但这对自负盈亏的民办幼儿园来说压力不小，怎么办？

广州市南沙区碧桂园豪庭幼儿园是小区配套园，开办于2014年9月，办园质量好，但收费相对较高。经过努力，南沙区教育局于去年9月与举办者协商一致，2021年1月1日起该园转为普惠性幼儿园，保教费收费标准下调至1200元/月。

推进民办转公办、转普惠，是保障学前教育公益普惠、均衡优质发展的关键一招。

“作为比较早转制的幼儿园，我们‘摸着石头过河’，也遇到了一些难题。”番禺区大龙街旧水坑幼儿园园长李灿丽说，在由民办幼儿园转为公办幼儿园的过程中，该园因未能办理事业单位法人登记手续而不能为教职工购买社保。后经教育局与税务局、事业单位登记管理局等多部门协调沟通，难题迎刃而解。

为提高民办幼儿园转为公办幼儿园、普惠性民办幼儿园的积极性，广州推出了系列优惠政策。2019年6月，广州市人民政府办公厅印发《广州市促进学前教育普惠健康发展行动方案的通知》，提出建立普惠性幼儿园管理标准，将各类普惠性幼儿园按照统一标准管理，继续优化财政投入结构，在财政补助、成本分担等方面逐步达到相同标准。

天河区普惠性民办幼儿园的生均定额补助由原来的2000元/生·年提高到2700元/生·年。生均经费和补助主要用于教师工资、园舍维修和设备购置等，有力保障了各幼儿园的健康优质发展。

“对于回收改制办成的公办幼儿园，区财政资金给予每班30万一次性补助，帮助幼儿园整体提升办学条件，使幼儿园的硬件设施、园区环境大大得到改善。”华南师大教育黄埔区华贝幼儿园总园长俞志斌说，政府提供的资金补助为幼儿园纾困解难，保障幼儿园降价不降质。

公办教育、民办教育，都是人民教育。发展优质学前教育，必须坚持政府主导，社会参与，公办民办并举。为调整办园结构，支持普惠性民办园发展，各区出台了相应政策：

越秀区规范民办幼儿园管理，践行“理事会领导下的园长负责制”，逐步实行以具有引领性的优质公办幼儿园与民办幼儿园组建幼教联盟的形式，规范民办幼儿园管理，探索新形式的普惠园管理模式。

天河区公办、民办共86所幼儿园签订结对发展与帮扶协议书，以按需指导、精准扶持为原则，采取“一对二”的形式，由一所优质幼儿园为两所相对薄弱的幼儿园提供指导。

陈敏生说，广州将继续深挖潜力，补齐短板，促进优质，推动学前教育普及普惠安全优质发展。

南方日报记者 马立敏 钟哲

实习生 蔡楚萍 杨薇