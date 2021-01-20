专科如何升本科？带你解锁这5种学历提升途径~

都说学历是块敲门砖，在当今社会，无论是工作还是深造，学历都尤为重要，像考公务员、升职、职称评定等都需要一定的学历证明。对于众多高职学生来说，学历可提升的空间更大，那如何专科升本科呢？

都说学历是块敲门砖，在当今社会，无论是工作还是深造，学历都尤为重要，像考公务员、升职、职称评定等都需要一定的学历证明。对于众多高职学生来说，学历可提升的空间更大，那如何专科升本科呢？今天我们一起来盘点一下高职学生的升学途径有哪些？

全日制升学性质的有两类：三二分段专本协同育人项目、普通专升本。

非全日制成人高等教育性质的有三类：自考专升本、成人高考、网络教育。

具体快往下看↓↓↓

三二分段专本协同育人项目一一全日制本科直通班

广东省教育厅审核通过一些高职院校开展三二分段专本协同育人项目。在完成三年高职学段学习且通过转段选拔考核合格后，可进入相对应本科学校专业学习两年，符合相关条件和要求的可获得本科学校的本科毕（结）业证书和学士学位证书。

普通专升本

（从2021年起，我省“普通高等学校本科插班生招生”更改为“普通高等学校专升本招生”，简称“普通专升本”）

想报考普通专升本的学生，可在大三报考本科院校的普通专升本考试，通过后进入本科院校深造2年，毕业可获得全日制本科文凭，符合条件可获得学士学位，文凭含金量高。

自考专升本

不用经过入学考试，根据自己的情况选择相关专业，参加该专业课程的学习。需经过国家组织的统一考试，取得合格成绩。在通过教学计划规定的全部理论和实践课程的考试后，即可取得大学专科或本科的毕业证书。本科毕业生还可以申请学士学位。自学考试的学历受到国家的承认，自学考试毕业生享有与普通高校同类毕业生相同的待遇。

自考里面还需要注意的一点是，有些学校设置了专升本“相沟通”班（专本同读班，可跨专科专业升本学习），面向高职院校在校学生招生，免试入学，大专学习的部分课程可直接通过“相沟通”的方式直接认定为自学考试成绩，专本同读的学习模式，让学生在专科学习的同时攻读本科课程，学生修满学分可取得大专毕业证书的同时，获得主考院校的本科毕业证书，符合条件可申请学士学位证书。

成人高考

成人高考以在职人员继续教育为主，并选用脱产、业余或函授形式进行的专升本教育形式。实行“全国统一考试，学校择优录取”的招生方式，被录取的学生经过系统的学习后，本科毕业生通过毕业论文答辩、学位英语考核达到规定成绩，符合学位申请条件的，可申请授予学士学位，并可继续攻读硕士学位和博士学位。

网络教育

网络教育通过完成规定的课程学习任务,考试合格获得学分,达到规定的总学分后,可毕业,学历证书电子注册后国家予以承认。符合学位授予规定的学员,同时获得学士学位证书。

网络学院一般在全国各地都设置有校外学习中心，学员可就近报名学习。由于可以利用业余时间学习，适合一边工作一边自我提升的学员。

考生如何选择，理清这几点：

1、选择前要弄清楚不同类别的升本项目有哪些不同的学习形式，所考取的文凭含金量就有何不同；

2、三二分段和普通专升本的含金量相对更高，顺利读完后可获全日制本科文凭；此外的几类都是非全日制本科学历，不可更改第一学历；

3、在非全日制的升学途径中，自考本科的难度相对较大，但含金量却是其中较高的。

接下来，我们将重点介绍全日制专科升本科的具体方法，请大家留意相关推送。

出品：南方青春高考季