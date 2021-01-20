2021年寒假中小学生和幼儿护眼要诀

2021年寒假临近，受疫情影响，儿童青少年户外活动时间可能减少，近距离用眼时间相对增加，近视防控面临新的压力。教育部组织全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团专家提出中小学生和幼儿护眼要诀，引导广大中小学生和幼儿在寒假期间合理安排学习、生活，科学健康护眼。

2021年寒假临近，受疫情影响，儿童青少年户外活动时间可能减少，近距离用眼时间相对增加，近视防控面临新的压力。教育部组织全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团专家提出中小学生和幼儿护眼要诀，引导广大中小学生和幼儿在寒假期间合理安排学习、生活，科学健康护眼。

一、眼鼻口手要管住，严防病毒来侵入。

疫情期间为防止病毒侵入，出门要戴好口罩，尤其要注意手、口卫生，坚持“7步洗手法”，尽量不揉眼睛。

二、体育锻炼要保证，沐浴阳光不耽误。

在疫情低风险地区，坚持参加多种形式的户外活动和体育锻炼，尽量做到中小学生每天2小时以上，幼儿每天3小时以上。即使居家隔离，也要通过阳台、窗边、庭院等尽量多接触阳光。

三、读写姿势要正确，一尺一拳加一寸。

阅读书写时桌椅高度要合适，做到书本离眼睛一尺、胸口离桌一拳、握笔手指离笔尖一寸。不要躺在床上或沙发上学习。

四、纸质读物要选好，字体大小要适当。

纸质阅读材料的字体不宜过小，材质尽量不要有反光，保证阅读舒适。

五、采光照明要注意，台灯位置须关注。

阅读书写时要保证充足的光照亮度。光线不足时，可通过台灯辅助照明，台灯要摆放在写字手的对侧前方。

六、线上学习要大屏，安全距离把眼护。

尽量避免使用手机进行线上学习，要选择屏幕较大、分辨率较高的电子产品，亮度根据环境进行调整。观看电视或投影仪时，眼睛距离屏幕要3米以上；使用电脑时，眼睛距离屏幕应不少于50厘米。

七、视屏时间要节制，家长一起来督促。

家长要严格控制孩子每天观看电子屏幕的时间，年纪越小视屏时间要越短。视屏时遵循“20—20—20”法则，即观看电子屏幕20分钟后，要抬头远眺20英尺（6米）外20秒钟以上。

八、饮食营养要均衡，睡眠时间要充足。

家长要督促孩子保持健康规律的生活方式。每天保证充足睡眠时间，小学生10小时，初中生9小时，高中生8小时。假期饮食要避免暴饮暴食，注意营养均衡，多吃水果蔬菜，少吃零食和油炸食品。

九、视力检测要重视，健康档案留记录。

时时关注自己的眼健康，如有视物模糊等现象及时进行视力检查，建立自己的视觉健康档案。即使居家隔离也可通过对数视力表进行自我检测，做到早发现、早预防、早干预。

十、防控方法要科学，迷信广告把病误。

一旦近视，务必到正规的医疗机构就诊，进行科学矫正。切不可病急乱投医，迷信近视可治愈的虚假广告。

（来源：教育部官网）