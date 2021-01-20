专家：传统中医药坚持原始创新，要用“钥匙”发现“锁”

1月18日，“2021生物医药前沿国际研讨会”在广东药科大学举办。来自俄罗斯、美国、加拿大、波兰、澳大利亚和中国的400多名国内外生物医药界专家学者参与研讨会。

“在捍卫人类健康的道路上，科学技术是最有力的武器；而科学的成就离不开精神的支撑，伟大的精神滋养着伟大的事业。”广东药科大学校长郭姣在致辞中说。

1月18日，“2021生物医药前沿国际研讨会”在广东药科大学举办。来自俄罗斯、美国、加拿大、波兰、澳大利亚和中国的400多名国内外生物医药界专家学者参与研讨会。研讨会以“弘扬科学家精神，捍卫人类健康”为主题，旨在探讨全球新冠肺炎疫情的严峻形势下国际生物医药产业发展的前沿与核心问题。

中药新药创制属多学科交叉研究

“中医药是我国人民的伟大创造，为中华民族、世界文明延续和发展作出了重要贡献。生物医药是21世纪最具创新性和发展前景的科学领域之一，古老的中医药在新时代正焕发着勃勃生机。”广东省中医药局副局长柯忠表示，生物医药与中医药结合的创新发展正面临宝贵机遇。

广东省科技厅、发改委、中医药局等9部门于去年4月制定《关于促进生物医药创新发展的若干政策措施》，为着力提升生物医药原始创新能力和国际竞争力、推动广东省生物医药科技和产业高质量发展、提高生物安全治理能力、保障人民群众生命安全和身体健康提供制度保障。

“转化研究、优化结构是产生中国原创药物靶标的必经之路。”海军军医大学教授张卫东说。他认为，中药的新药创制是多学科交叉的研究，需要多学科团队合作完成；中国的新药创新任重道远，应充分利用我国独特的中药资源，坚持原始创新。

“我们希望走中国特色新药发现之路，做中国的原创新药。”张卫东说：“从临床有效的中药出发，利用自主发现的有效成分作为探针，发现新的作用靶标。形象地比喻的话，就像先用钥匙来发现锁，然后用锁配出最好的钥匙。”

“疫情发生后，我国的生物医药工作者发扬科学家精神，在新冠肺炎的临床救治、疫苗研发、检测技术等方面攻坚克难，取得了重大的进展和突破，为疫情防控取得战略性成果作出了重要的贡献。”郭姣认为，我国生物医药应继续发挥自身优势，促进传统中医药的创新和发展。

22位专家学者在线上线下作报告

俄罗斯国立普希诺自然科学院第一副校长德米特里·斯特罗加诺夫说：“2020年虽充满挑战，但为我们提供了经验，促进了合作，指明了新的方向。”

在研讨会上，22位专家学者作了主题报告，就中药活性成分、天然药物、代谢导向药物、长效多肽类药物等药物研发，聚焦肿瘤、脑血管疾病等热点问题，以“线上+线下”融合的方式共同探讨传统医学理论与现代生物技术在生物医药领域的创新、发展与应用。

围绕肿瘤致病机理、抗癌药物研发、中西医结合与临床应用、当今生物医药产业的发展趋势以及生物技术的创新与发展等话题，共22名专家学者在大会上作主题报告，分享了他们的最新研究进展和对未来战胜疾病、捍卫人类健康的展望。

俄罗斯普希诺自然科学院院长穆拉舍夫·阿尔卡季·尼古拉耶维奇以实验室动物病理条件模型构建为出发点，分享了其团队在创新药物研发过程中的最新动态；澳大利亚联邦科学与工业研究组织高级研究员郝晓娟将生物水凝胶前沿技术应用到医药产业的研发过程中，为药物开发了提供了新思路。

复旦大学教授王彦青通过分子生物学与中医针刺疗法相结合的途径，寻找解决“癌痛”的新方法；广东药科大学生命科学与生物制药学院院长张荣信探讨了肿瘤免疫逃逸过程的重要调控因子，为抗肿瘤靶标药物的筛选指明了方向。

据悉，广东药科大学作为全国3所独立建制的药科大学之一，贯彻落实科学家精神，充分发挥专业优势，为疫情防控贡献力量。广东药科大学广东省代谢病中西医结合研究中心团队积极为疫情防控建言献策，第一时间启动科研攻关，从新冠肺炎病情控制的影响因素、中西医结合防治方案、中药复方筛选等方面开展了研究，相关成果多次发表于Cell Metabolism等杂志；成功举办8场中俄抗疫合作学术会议，会议成果纳入了中俄总理第25次定期会晤中方工作汇报，在全球展示了广药大人在疫情防控上的担当与贡献。

南方日报记者 钟哲 实习生 潘宛晴