“华农牌”机器人泡的潮汕工夫茶，有内味吗？

五位华农学生将机械与潮汕人耳熟能详的传统泡茶技艺结合，研制出一款智能沏茶机，斩获第九届全国大学生机械创新设计大赛一等奖。这是华农学子在该项大赛历史上的最佳成绩。

“我们的作品能还原潮汕传统工夫茶的‘八步法’，实现‘高冲低洒’‘关公巡城’‘韩信点兵’等茶艺过程。”华南农业大学（下称“华农”）工程学院学生曾志豪轻点手机，热水从“智能沏茶机”的壶口泻出，茶香顷刻间环绕现场。

日前，五位华农学生将机械与潮汕人耳熟能详的传统泡茶技艺结合，研制出一款智能沏茶机，斩获第九届全国大学生机械创新设计大赛一等奖。这是华农学子在该项大赛历史上的最佳成绩。

轻点指尖完成一壶工夫茶

在决赛展示中，这台智能沏茶机给评委们留下了深刻印象：体积不大却内有乾坤，只用了一个动力源便支撑起所有部件的运作，同时运用了机械学科上的先进技术。在代码的配合下，用户只需动动手指点开小程序，躺在床上便可轻松指挥机器完成一壶精致工夫茶。

全国大学生机械创新设计大赛两年举行一次，是大学生机械设计类中认可度最高的比赛。第九届全国大学生机械创新设计大赛的主题是“智慧家居，幸福家庭”，近10万人次的学生参赛。彼时还在华农工程学院读大三的曾志豪和同学邱伟彬、文汉永、黎维健、刘宇星决定组队参加。

参赛项目的灵感，来自熟悉茶艺的潮汕人邱伟彬。“那是我从小就耳濡目染的东西，是传统文化中的精品。”邱伟彬介绍，他为机器人设计的动作体系包括高冲低洒、关公巡城、韩信点兵等，给冰冷的机器人增加了有温度的传统文化内涵。

要想脑海中的概念变为现实并非易事，开工不久，曾志豪和团队就遇上了各种难题。为了解决采购和制作费用的问题，团队参加了大学生创新创业训练计划，赢得1万元奖金。“其实有想过，最后如果经费不够，我们自己掏钱也要把它做下去。”曾志豪说。

受新冠疫情影响，大赛推迟举行，学生返校也受到影响。为了继续推进项目，曾志豪一咬牙就购置了一台3D打印机，几名队员聚在一起奋斗了一个多月，在暑假结束时让整台机器初具雏形。

回校后，曾志豪的宿舍又成了半个实验室。黎维健回忆：“那段时间早上睁眼的第一样东西是机器，晚上闭眼的最后一样东西也是机器。”

“只管做就行！只要一步步做，就不会迷茫了。”在一天天的摸索奋斗中，大家习惯用这句话互相鼓励。

人才培养更重视创意创新创业

“我很喜欢钢铁侠，一提到机械就感到热血沸腾，平时最大的兴趣就是各类机械产品，以及三维建模。”本科就读于机械设计制造及其自动化专业的曾至豪目前已成功保研浙江大学，将来在机械设计领域继续深造，“未来我要以机器人为研究方向，真正地走到技术前沿，创办自己的企业，为我国的机器人工业作出一份贡献。”

谈及未来，团队中的5个小伙子各有打算。邱伟彬、黎维健和文汉永在为考研保研做准备，刘宇星则希望自己能在自动驾驶领域闯出一片天，目前他已经收到了相关企业的录取通知。“通过这次比赛，我了解了很多机械方面的知识，也意识到未来制造业离不开先进装备。”

“课外实践是培养学生的重要环节，通过课外专业实践，同学们能把专业知识进行运用和创造。”华农工程学院创新创业辅导员朱鸿运介绍，工程学院作为华农成立最久的工科强院，十分重视大学生创新创业能力的培养，形成了“创意—创新—创业”链条式的培养机制，通过专业讲座、参观学习、模范宣传等培养学生的创新创业意识，通过技术培训、专业实践、学科竞赛等培养学生的创新能力，通过创业课程、路演指导、创客空间等为学生创业提供支持和平台。

据了解，华农工程学院先后建立了大学生科技联合会、机械设计创新委员会、方程式赛车队、机器人协会、航模队等多个学生创新组织，积极组织学生参加全国大学生机械设计创新大赛、全国大学生方程式汽车大赛、全国大学生智能农业装备创新大赛等十几个国家级学科竞赛，为有志趣的学生提供了充足的实践锻炼机会。

南方日报记者 钟哲 实习生罗亦汀 通讯员 谭炯昭 胡可欣