佛山与中科院共建实验区，探索心理教育科教融合新路径

树立学生身心健康第一共识，需要科、医、社、教融合共同发力。此次以市政府名义召开大会并出台《意见》，是从政府层面进一步强调学生心理健康教育工作的重要性。各部门要注重结果导向，狠抓落实。

1月13日，佛山市举行全市中小学心理健康教育工作推进会议，解读了市政府印发实施的《全面加强中小学生心理健康教育服务体系“十个一”建设的意见》，总结全市心理健康教育工作阶段性成果，部署下一阶段重点工作。会上，佛山市人民政府与中国科学院心理研究所共建学生心理健康教育服务体系实验区战略合作协议，促进全市中小学心理健康教育工作再上新台阶。

“树立学生身心健康第一共识，需要科、医、社、教融合共同发力。此次以市政府名义召开大会并出台《意见》，是从政府层面进一步强调学生心理健康教育工作的重要性。各部门要注重结果导向，狠抓落实。”佛山市副市长许国表示，教育要不忘初心，回归本源；在学生群体广泛开展挫折教育；运用成熟、系统、科学、专业的理论及技术成果解决学生心理问题；加大全社会在学生心理健康方面的投入力度；培育心理教育专业人才队伍；建立相应督导考核机制，为学生幸福人生和健康成长奠定坚实基础。

加强科教融合

心理健康教育和服务两手抓

“作为国家级心理学科研机构，我们希望把基础研究和应用成果落地转化落在佛山，进行初期探索。”中科院心理研究所应用发展部主任张莉介绍，实验区战略合作协议正式签订之后，将把科研成果通过各种渠道进行科普和技术推广，培养更多在校老师的专业技能，助力孩子身心健康成长。

佛山市教育科学研究所所长、佛山市教师发展中心主任舒悦表示，该实验区主要以政府主导，学校主体，全社会动员推进，强调心理健康教育和服务两手抓，未来将借助中科院最顶尖的研究资源，从心理健康教育专业队伍培训、学校整体化解决方案打造、学生心理潜能激发与心理品质发展三个方面开展合作交流。

以华南师范大学原副校长、中国心理学会理事长莫雷教授专业研究团队为依托，南海区人民政府也与华南师范大学心理学院共建儿童青少年心理应用新型技术研发中心并签订合作协议，着力于开发相关技术产品，为学校心理教育提供专业化路径指导。

在探索心理教育科教融合新路径的同时，佛山还在全省率先通过政府文件形式主导推进学生心理危机联防联控体系建设。佛山市教育局局长商学兵会上对近期佛山市政府办公室印发实施的《全面加强中小学生心理健康教育服务体系“十个一”建设的意见》进行详细解读。

“佛山心理健康教育和服务工作的顶层设计思路做法、改革创新思维和路径在全省有示范意义。希望佛山进一步推动方案落地实施，健全育人机制，形成工作合力，履行责任担当，培养学生健全人格，不仅在制度制定，更在行动实践和工作实效中给全省心理健康教育工作提供样本和借鉴。”广东省教育厅思政处副处长关春杰说。

做优各区特色

树立学生身心健康第一共识

佛山市中小学心理健康教育起步于1999年，具有起步早、 重过程、抓内涵、全覆盖等特点，各区各校工作扎实有效开展，取得特色成效。会议期间，顺德区、南海区、佛山市实验中学、高明区第一中学、三水区实验中学、佛山市第一中学心理教师代表先后作交流发言。

其中，顺德区以“创阳光校园，育积极心理”为目标，形成骨干带动、全面覆盖的趋势，在投入保障上不遗余力，仅政府购买驻校社工项目总投入已过千万元。南海区是全国中小学心理健康教育示范区，筑牢校内外心理健康防护网，打造心理教师专业队伍，促进心理健康教育内涵发展。

“我区将心理健康教育纳入区政府和华南师范大学‘卓越教师培养’计划，由高校指导全区学校开展心理健康教育工作和为南海培养心理健康教育名师，成为全省学校心理健康教育名师培养模式的首创。”南海区教育局局长张苑发说。

目前，佛山市有“全国中小学心理健康教育特色学校”2所，广东省中小学心理健康教育特色学校31所，佛山市中小学心理健康教育特色学校29所，近500个中小学心育工作成果荣获国家、省级奖项，中小学专职心理健康教育教师配置率全省领先，“星级”心理辅导室教育阵地正在逐步打造。

“教育的本源应该是要保持学生对生活、对生命、对知识和技能持久的热爱和追求。下一步我们要以此谋划心理教育工作，对学生进行挫折教育，培养勇于承受一切失败的学生，运用成熟、系统、科学、专业的理论及技术成果解决学生心理问题，让能干的老师干最难有确定性答案的工作，不断探索促进学生心理健康教育服务高质量发展的新路径。”许国说。

南方日报记者 王雅铄 通讯员 林建娜