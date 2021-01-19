卓山中学纳入中山侨中集团化办学

中山市华侨中学教育集团卓山中学”正式揭牌。这标志着中山市大涌镇卓山中学正式纳入中山市华侨中学教育集团管理，有着159年历史的卓山中学翻开新篇章。

1月18日上午，中山市大涌人民政府与中山市华侨中学共同办学签约仪式在大涌镇政府举行，“中山市华侨中学教育集团卓山中学”正式揭牌。这标志着中山市大涌镇卓山中学正式纳入中山市华侨中学教育集团管理，有着159年历史的卓山中学翻开新篇章。

当天上午，大涌镇党委副书记、镇长贺修虎，中山市华侨中学校长高毅共同签订了《中山市大涌镇人民政府与中山市华侨中学开展集团化办学协议书》。

中山市卓山中学位于侨乡文化深厚的大涌镇，前身为卓山书院，始建于清代同治元年(1862年)，是一所承载着丰富的文化底蕴，洋溢着现代教育气息的百年老校。目前，该校占地60亩，现在教职工105人，学生1405人，27个教学班，是大涌镇内唯一一所公办中学。

而签约的另一方——中山市华侨中学，则是广东省首批省一级学校、首批国家级示范性普通高中、首批省普通高中教学水平优秀学校、国务院侨办华文教育基地、广东省侨办中华文化传承基地。

一直以来，大涌镇党委政府坚持教育优先发展战略，为满足人民群众对优质教育的强烈需求，探索解决镇属初级中学快速发展问题，经中山市教育和体育局授权，卓山中学正式纳入中山市华侨中学教育集团管理，中山市华侨中学集团将全面托管卓山中学，开展集团化办学改革试点，将按照“一年起步，两年发展，三年见成效，六年创品牌”的发展目标，探索集团化办学新途径和有效形式；实现“六同步”，即两校在学校发展规划、管理、招聘、教研、评价、奖励等方面同标准、共发展，让卓山中学在教育教学质量、师资水平、团队管理、人才优化、教研培训等方面得到全面快速提升。

据介绍，托管后的卓山中学全称为，中山市华侨中学教育集团卓山中学，这也是全市纳入华侨中学集团化办学的第一所镇区公办中学。

大涌镇人民政府、中山市华侨中学相关负责人均表示，集团化办学的启动，为教育的发展提供了一次拓宽视野，加强交流，提升水平的难得机会，今后将齐心协力，开拓进取，进一步推进集团化办学，不断满足人民群众日益增长的优质教育需求，实现“让更多人接受更好教育”的目标。

南方日报记者 伍杰 廖冰莹 通讯员 李泽凯