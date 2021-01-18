全国首家高水平民办高职院校发展研究院在广州揭牌

全国首家高水平民办高职院校发展研究院和粤港澳大湾区智能制造产教融合创新平台在广州南洋理工职业学院正式揭牌。

1月14日，全国首家高水平民办高职院校发展研究院和粤港澳大湾区智能制造产教融合创新平台在广州南洋理工职业学院正式揭牌。据悉，该研究院是国内高校第一个民办高职院校高水平发展研究机构，致力于加快广东高水平民办高职院校建设与高质量发展，为广东省与粤港澳大湾区经济社会发展提供优质的人才资源支撑，推动教育供给和产业需求精准对接、产业发展和教育变革有机融合，充分发挥省级平台的带头和引领作用。

围绕高水平民办高职院校和专业群建设和发展的宏观问题和微观问题进行研究，目前在广东乃至全国民办高校尚属首创。广东高水平民办高职院校发展研究院副院长柳劲松介绍，通过整合全国教育名家与校内科研骨干打造一支高水平研究队伍，研究院力争早出成果，快出成果、出高水平成果，有利于为广东加快推进高水平民办高职学院校和专业群建设，提供理论依据和技术支撑；将高水平研究成果用以指导广东民办高职的建设与发展，有利于促进广东省建设一批国内领先、国际先进、引领职业教育现代化的高水平民办高职院校和专业群，为广东省与粤港澳大湾区经济社会发展提供优质的人才资源支撑。

“广东高水平民办高职院校发展研究院、粤港澳大湾区智能制造产教融合创新平台是广州南洋理工职业学院建设高水平高职院校的试金石、助推器。”广东高水平民办高职院校发展研究院院长、广州南洋理工职业学院校长李国年表示，广东高水平民办高职院校发展研究院将围绕高水平高职学校和专业建设的关键理论问题和实践路径进行深入研究，进而引领新时代广东民办高职院校高水平发展。以服务大湾区智能制造产业发展为引领，主动对接区域中小微企业转型升级，深化产教融合，充分利用行业、企业和学校优势，实现教育链、产业链、人才链、创新链“四链互融”为契机，并在此基础上成立了粤港澳大湾区智能制造产教融合创新平台，构建面向产业重大需求的技术技能人才和创新创业人才培养体系，推动教育供给和产业需求精准对接、产业发展与教育变革有机融合。

广东省教育厅科研处处长吴宝榆介绍，广东高水平民办高职院校发展研究院是2019年广东省普通高校人文社科重点研究基地项目。加强高水平民办高职建设研究，加快高水平民办高职院校建设，推动民办高职院校高质量发展，是实现广东由教育大省向教育强省转变的必然要求。而粤港澳大湾区智能制造产教融合创新平台是2020年度广东省高职院校产教融合创新平台。希望广州南洋理工职业学院在人才、设施和机制方面给予两个平台强有力的支持，加强平台管理和建设，取得丰硕成果，努力把平台打造成广东民办高职院校示范性、代表性平台。

南方日报记者 马立敏 通讯员 訚洪