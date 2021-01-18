广州应用科技学院正式揭牌

去年12月，教育部正式批复，同意广州大学松田学院转设更名为广州应用科技学院。

1月16日，广州应用科技学院揭牌仪式在该校广州校区举行。来自广州大学、中国教育集团控股有限公司、广东白云学院等院校和企业的领导嘉宾出席了本次仪式。去年12月，教育部正式批复，同意广州大学松田学院转设更名为广州应用科技学院。

“盯住新机遇谋发展，盯住特色建设不放松，盯住发展目标不停步，盯住办学使命育人才。”广州大学党委书记屈哨兵在致辞中提出期盼，希望成功转设后的广州应用科技学院进一步发挥民办高校的体制机制优势，积极融入产业转型战略布局，服务于粤港澳大湾区的经济社会发展；进一步提高办学水平，进一步创新应用型人才培养模式。

中国教育集团控股有限公司联席主席谢可滔表示，广州应用科技学院应坚持教学立校、特色兴校、人才强校、服务荣校的办学理念，贯彻以学生发展为中心的育人理念，把学院建设成为特色鲜明的高水平本科应用型民办普通高校。同时，该校肇庆校区的建设有助于拓展办学空间。

在揭牌仪式上，广州应用科技学院董事长刘剑锋宣读了《教育部关于同意广州大学松田学院转设为广州应用科技学院的函》，他表示，该校将积极落实教育部要求，致力于培养区域经济社会发展所需要的高素质、应用型、技术技能型人才。

“广州应用科技学院站在新的历史起点上，将继续聚焦高质量发展目标及任务，大胆创新，积极探索。”广州应用科技学院校长庞永师说，该校将全面提升办学水平和综合实力，努力为发展优质民办高等教育闯出新路、积累经验。此外，该校将紧密围绕广东省重大发展战略，完善学科专业布局，提高服务能力，对接粤港澳大湾区高等教育事业发展需求。广州应用科技学院党委书记王永云介绍，广州应用科技学院坚持应用型办学定位，以服务地方经济社会发展为导向，建立起具有“新工科”特色的学科专业体系。

南方日报记者 杜玮淦 实习生 潘宛晴