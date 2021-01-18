广东外语外贸大学附设梅州实验学校今秋正式招生

致力于创办为梅州人民提供优质教育服务的，融小学、初中、高中、国际部为一体的新生态学校。

日前，广东外语外贸大学附设梅州实验学校启动仪式在梅县区举行，广东省政协常委、广东外语外贸大学副校长刘建达，广东外语外贸大学教育集团总经理孙远雷，广东省政协常委、香港昌盛集团董事局主席邹锡昌，梅县区委常委、统战部部长张小兰等参加仪式。

据了解，该校以政府支持、昌盛投资、广外运营模式，致力于创办为梅州人民提供优质教育服务的，融小学、初中、高中、国际部为一体的新生态学校。学校位于梅县区扶大鸿禧山庄，规划用地面积约128亩，建筑面积13万平方米，计划投资5.7亿元。今年秋季起招生，计划全校总计招收学生数4200人。

刘建达在致辞中表示，广东外语外贸大学附设梅州实验学校正式启动，是对学校建设里程的重要宣告，更是对学校未来发展的郑重承诺，将会把广东外语外贸大学成熟的基础教育经验带到梅州来，把学校打造成梅州甚至广东的教育标杆，助推梅州教育水平和质量进一步提升。

张小兰表示，梅县区委、区政府始终把教育摆在优先发展的战略地位。接下来，梅县区将继续发挥职能作用，主动靠前服务，想学校之所想、急学校之所急、解学校之所忧，加强全流程、全要素保障，用心用情用功支持学校建设，确保学校如期建成并投入使用，为实现梅县区教育高质量发展再立新功。

随后，领导嘉宾还前往学校体验中心进行揭牌仪式并参观。