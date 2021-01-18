广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广东外语外贸大学附设梅州实验学校今秋正式招生

2021-01-18 09:50 来源：南方日报

温芳兰 黄韬炜
字号减小 字号增大

　　日前，广东外语外贸大学附设梅州实验学校启动仪式在梅县区举行，广东省政协常委、广东外语外贸大学副校长刘建达，广东外语外贸大学教育集团总经理孙远雷，广东省政协常委、香港昌盛集团董事局主席邹锡昌，梅县区委常委、统战部部长张小兰等参加仪式。

　　据了解，该校以政府支持、昌盛投资、广外运营模式，致力于创办为梅州人民提供优质教育服务的，融小学、初中、高中、国际部为一体的新生态学校。学校位于梅县区扶大鸿禧山庄，规划用地面积约128亩，建筑面积13万平方米，计划投资5.7亿元。今年秋季起招生，计划全校总计招收学生数4200人。

　　刘建达在致辞中表示，广东外语外贸大学附设梅州实验学校正式启动，是对学校建设里程的重要宣告，更是对学校未来发展的郑重承诺，将会把广东外语外贸大学成熟的基础教育经验带到梅州来，把学校打造成梅州甚至广东的教育标杆，助推梅州教育水平和质量进一步提升。

　　张小兰表示，梅县区委、区政府始终把教育摆在优先发展的战略地位。接下来，梅县区将继续发挥职能作用，主动靠前服务，想学校之所想、急学校之所急、解学校之所忧，加强全流程、全要素保障，用心用情用功支持学校建设，确保学校如期建成并投入使用，为实现梅县区教育高质量发展再立新功。

　　随后，领导嘉宾还前往学校体验中心进行揭牌仪式并参观。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第01期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235