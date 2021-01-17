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广东省2021年上半年中小学教师资格考试笔试网上报名流程

2021-01-17 08:43 来源：南方网
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　　广东省2021年上半年中小学教师资格考试笔试报名正在进行中！小编为考生整理了考试报名流程，准备报名的小伙伴，快收好啦↓↓

　　第一步

　　登录“中小学教师资格考试网”（http://ntce.neea.edu.cn）。

　　第二步

　　注册。笔试报名前，考生须（重新）注册取得网报系统登录密码（帐号为本人姓名及身份证号）。

　　第三步

　　签订诚信考试承诺书。新注册的考生用户必须先阅读考试承诺，确认遵守《诚信考试承诺书》的才可以进行下一步操作。

　　第四步

　　阅读报考须知。

　　第五步

　　填报个人信息。

　　第六步

　　上传个人照片。照片要求：本人近6个月以内的免冠正面彩色证件照，白色背景为佳；照片中显示考生头部和肩的上部。不允许戴帽子、头巾、发带、墨镜；照片文件不大于200K，高不多于600像素，宽不多于400像素，格式为jpg/jpeg。

　　第七步

　　考试报名。根据页面提示操作。具体考试地点以考生下载的准考证上的地址为准。

　　第八步

　　审核。考生等待考区教育考试机构的网上审核通过。考生可自行登录网报系统查验审核状态，各考区不另行通知。因个人信息填报错误而导致审核未通过的考生，可及时修正个人信息，重新选择报考课程，在规定时间内按要求再次提交报名申请。

　　第九步

　　缴费。网上审核通过后，在网上缴费截止日期前，考生可再次登录中小学教师资格考试网上报名系统，按照系统提示在线支付考试费。缴费后考生可在网上报名系统中查询报名是否成功。未经审核或审核不通过的考生，不能网上支付考试费。审核通过，逾期未在网上缴纳考试费的考生，报名系统将视其为放弃报考，并自动注销该生当次报考信息。缴费成功后，考生报名成功，无论是否实际到考，考试费不予退还。

　　成功报名的考生可于2021年3月8日00：00-13日18：00登录“中小学教师资格考试网”（http://ntce.neea.edu.cn）报名系统，根据提示下载pdf准考证文件。下载后，仔细核对个人信息，并直接打印成准考证。确有困难无法打印者，可到所属考区教育考试机构申请免费打印领取准考证。

编辑： 罗予岐

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