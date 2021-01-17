2021年面向港澳台地区招收研究生报名网上确认公告 （广州报名点）来了！

2021年面向港澳台研究生招生报名包括网上报名和网上（现场）确认两个阶段。

2021年面向港澳台研究生招生报名包括网上报名和网上（现场）确认两个阶段。所有参加港澳台研究生招生考试的考生均须进行网上报名。选择广州报名点的考生均须按要求进行网上确认及缴费。

注：广州报名点不接受函报、现场报名或中介机构代理报名。

一、网上确认时间安排

（一）首次上传材料并提交网上确认时间：2021年1月19日09:00-1月25日17:00，所有选择广州报名点考生均须在此时间内提交网上确认。

（二）已提交网上确认但审核未通过的考生，再次提交网上确认截止时间为1月27日17:00。

（三）已经提交网上确认并审核通过的考生须进行网上缴费，缴费截止时间为1月29日17：00。

网上确认的技术服务工作由教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心负责，联系电话：010-67410388，客服工作时间：周一到周五每天9：00-17：00。

网上确认的审核工作由本报名点负责，联系电话：020-38627813，工作时间：周一到周五每天09:00-12:00,14:00-17:30。

二、网上确认操作流程

（一）登录方式

网上确认系统支持手机端和PC端登录，建议考生首选手机端扫描二维码登录，使用PC端的考生，建议使用QQ、360浏览器极速模式登录。

PC端登录网址：https://yz.chsi.com.cn/gatwsqr/stu/

考生进入登录页面后，请输入考生本人学信网账号、密码登录。

（二）请仔细核对并确认考生本人网上报名填报信息。

（三）请认真阅读本报名点网报公告。

（四）材料上传：

所有考生均须根据有关报考要求和个人真实情况如实上传以下规定的确认材料图片。

1.个人证件上传

港澳地区考生须同时上传以下证件：

①香港或澳门永久性居民身份证；

②《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》。

台湾地区考生须同时上传以下证件：

①在台湾居住的有效身份证明；

②《台湾居民来往大陆通行证》或《台湾居民居住证》。

请上传个人证件正本的正、反面两张图片，确保身份证件边框完整，字迹清晰，亮度均匀。

2.最后学位或同等学历证书上传

应届毕业生须上传考生本人正在就读学校开具（加盖公章）的“在读证明”正本扫描图片（在读证明应注明学制及预计毕业时间）。

报考硕士学位研究生的往届生须上传“学士学位证书”或“同等学历文凭”正本的扫描图片。

报考博士学位研究生的往届生须上传“硕士学位证书”或“同等学历文凭”正本的扫描图片。

（五）提交网上确认后等待审核结果。

请考生及时关注系统中报名点审核结论，如提示 “材料审核通过”，则考生可以进行网上缴费；如系统提示“待补充材料”，则考生需根据提示内容在规定时间内重新确认报名信息或补充材料。逾期未再次提交网上确认或补充材料仍不符合要求的，报名不成功。

（六）网上缴纳报名费

材料审核通过后请在1月29日17:00前完成网上缴付报名费，未按时缴费考生不得参加考试。

缴费金额：500元人民币。

缴费方式：请使用支付宝、首信易（国内银行卡、信用卡）或首信易（国外信用卡）支付（国外信用卡支付手续费需由考生承担）。本报名点不接收现金或转账，报名费一经缴交概不退还。

三、网上确认注意事项

（一）为避免网络拥堵，请考生尽早登录系统进行相关操作，逾期不再受理。报名确认期间，请保持手机畅通。

（二）提交报名网上确认前，请仔细核对报名信息，如发现考生姓名、别、出生日期、生源地、身份证件号码、最后毕业学校名称、最后学历/学位信息填写错误或照片不符合要求，请联系报名点，电话：020-38627813。

（三）考生因不符合报考条件及相关要求、网报信息填写错误、填报虚假信息或未按时缴费造成后续不能考试或录取的，后果由考生本人承担。

四、联系方式

（一）联系电话：86-20-38627813；

（二）传真：86-20-38627826；

（三）联系人：孔老师、陈老师。

来源：广东省教育考试院