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2020 ACM Fellow 名单重磅发布，华南理工陶宇飞校友入选！

2021-01-16 09:03 来源：南方网
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　　1月14日，国际计算机学会（ACM）公布了2020ACM Fellow 名单，共有95位科学家入选，其中有12位华人科学家入选。他们分别在人工智能（AI）、云计算（cloud computing）、计算机图形学（computer graphics）、计算生物学（computational biology）、数据科学（data science）、人机交互（human-computer interaction）、软件工程（software engineering）、理论计算机科学（theoretical computer science）和虚拟现实（virtual reality,）等领域做出了广泛的基础性贡献。

　　华南理工大学计算机科学与工程学院1999届校友、现任香港中文大学教授陶宇飞入选，成为此次入选ACM Fellows的12位华人学者之一。

　　陶宇飞校友

　　ACM 官网评价道，他们的工作推动了引领技术、工业和个人生活等诸多领域重大进步的创新。

　　ACM 主席 Gabriele Kotsis 解释说：“今年，我们挑选2020年 Fellows 获得者的任务有点更具挑战性，因为我们从世界各地获得的提名数量创了记录。2020 年的 ACM Fellows 在许多计算学科中表现卓越。这些人对改变整个行业和我们个人生活的技术做出了关键的贡献。我们完全期待这些新的 ACM Fellows 将继续在各自领域保持领先地位。”

　　国际计算机学会

　　国际计算机学会是一个世界性的计算机从业员专业组织，创立于1947年，是世界上第一个科学性及教育性计算机学会，目前在全世界130多个国家和地区拥有超过10万名的会员。作为全世界计算机领域影响力最大的专业学术组织，ACM 所评选的图灵奖（A.M. Turing Award）被公认为世界计算机领域的诺贝尔奖。

　　ACM Fellow

　　ACM Fellow 设立于1993年，是 ACM 授予资深会员之荣誉，表扬表彰在计算和信息技术方面取得杰出成就的前1%的 ACM 成员，审查过程十分严格，每年遴选一次，由他们的同行提名，并由一个杰出的遴选委员会审查提名。

　　陶宇飞校友简介

　　1996年入读华南理工大学计算机系联合班，三年后取得华南理工大学学士学位，再用三年半取得香港科技大学博士学位，在美国卡耐基梅隆大学任博士后，24岁获得香港“青年科学家奖”荣誉称号，31岁晋升为香港中文大学教授、成为香港高校中最年轻的教授之一，2013和2015年两次获得数据库顶级会议SIGMOD最佳论文奖，并于2016年获得美国计算机协会“杰出科学家”称号……华南理工大学计算机科学与工程学院1999届本科毕业生陶宇飞的成长速度着实让人惊叹。

　　陶宇飞的主要研究兴趣是开发“小而精”的算法，以及数据库、机器学习与理论计算机科学的交叉研究。一直以来，他非常强调扎实的基础在学习研究中发挥的重要作用，而他的学术基础正是大学期间心无旁骛、踏踏实实地学习打下的。还在华南理工读书的时候，陶宇飞就曾在校内论坛上给师弟师妹们留言：“不要只对那些应用性的技术感兴趣。这些技术让任何一个计算机系毕业的学生在里面打滚两个月，他就会掌握得非常好了。可是真正会让你成为有竞争力的人的知识是数学、数据结构、算法、数据库等这些看似枯燥的基础课。”

　　除了扎实的基础，对计算机科学浓厚的兴趣也是陶宇飞取得成功的重要因素之一。他曾说，他对生活要求不高，但如果离开了对计算机科学的学术研究，那么他将觉得无所事事。只有在不断的研究和工作中，他才会感到充实，才会充分体味到存在的意义和价值。

　　不仅是科学研究，作为一名大学教授、博士生导师，陶宇飞在教书育人上也颇有心得。陶宇飞不特别看重自己的学生发表多少论文，而是关心他们取得多少创新性成果，能在科学研究上向前迈进多大步伐。他指导的第一位博士生肖小奎同样获得香港“青年科学家奖”，而肖小奎是华南理工大学计算机科学与工程学院2001届本科毕业生，师徒二人出自同一学校同一专业，先后获得同一重要奖项，一时传为佳话。

　　（来源：华南理工大学）

编辑： 罗予岐

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